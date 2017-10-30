В Перми в День народного единства выступят «Бурановские бабушки»
Праздник будут отмечать 4 ноября в театральном сквере. Помимо концерта пермяков ждут угощения в виде русской каши и узбекского плова.
Праздник будут отмечать 4 ноября в театральном сквере. Помимо концерта пермяков ждут угощения в виде русской каши и узбекского плова.
4 ноября в сквере театра оперы и балета состоится фестиваль народных культур Перми. Гости смогут продегустировать различные блюда, в том числе отведать русскую кашу, узбекский плов и горячий чай с перепечами.
На большой сцене фестиваля состоится концертная программа «Россия объединяет» с участием творческих этнических и фольклорных коллективов города и края. Среди участников, к примеру, ансамбль «Шондибан» из Кудымкара, который привезет в Пермь программу на русском и
Но главным гостями фестиваля станут знаменитые «Бурановские бабушки», которые представляли Россию на Евровидении 2012 года.
Напомним, в День народного единства в Пермском крае будет запрещена продажа алкоголя.