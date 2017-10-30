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12:59 (мск), источник: Новости Перми

В Перми в День народного единства выступят «Бурановские бабушки»

Праздник будут отмечать 4 ноября в театральном сквере. Помимо концерта пермяков ждут угощения в виде русской каши и узбекского плова.

4 ноября в сквере театра оперы и балета состоится фестиваль народных культур Перми. Гости смогут продегустировать различные блюда, в том числе отведать русскую кашу, узбекский плов и горячий чай с перепечами.

На большой сцене фестиваля состоится концертная программа «Россия объединяет» с участием творческих этнических и фольклорных коллективов города и края. Среди участников, к примеру, ансамбль «Шондибан» из Кудымкара, который привезет в Пермь программу на русском и коми-пермяцком языках с использованием особых этнических инструментов.

Но главным гостями фестиваля станут знаменитые «Бурановские бабушки», которые представляли Россию на Евровидении 2012 года.

Напомним, в День народного единства в Пермском крае будет запрещена продажа алкоголя.

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