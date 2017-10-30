Сотни миллионов китайцев играют в игру, в которой нужно аплодировать председателю правительства

Источник: Reuters

Перед тем, как сыграть в игру, пользователям предлагается посмотреть 30-секундный отрывок из трехчасовой речи национального лидера, а затем, нажимая на экран, совершить как можно больше хлопков за 18 секунд.

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Результатом можно поделиться в социальных сетях. Как сообщает Wired, меньше чем за сутки с момента релиза к игре подключили 400 миллионов игроков. К настоящему моменту в нее сыграли больше 2 миллиардов раз.