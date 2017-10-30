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13:18 (мск), источник: Esquire

Сотни миллионов китайцев играют в игру, в которой нужно аплодировать председателю правительства

К XIX съезду Коммунистической партии Китая компания Tencent выпустила игру для мобильных телефонов, в которой игрокам нужно аплодировать выступлению председателя КНР Си Цзиньпина.

Источник: Reuters

Перед тем, как сыграть в игру, пользователям предлагается посмотреть 30-секундный отрывок из трехчасовой речи национального лидера, а затем, нажимая на экран, совершить как можно больше хлопков за 18 секунд.

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Результатом можно поделиться в социальных сетях. Как сообщает Wired, меньше чем за сутки с момента релиза к игре подключили 400 миллионов игроков. К настоящему моменту в нее сыграли больше 2 миллиардов раз.

Wired также процитировали Рос Холмс, специалиста Оксфордского университета, занимающуюся изучением культурных продуктов Китая: «Си Цзиньпин сейчас часто появляется в самых разных приложениях на всех цифровых платформах и продвигается как «неутомимый государственный служащий», «квалифицированный дипломат», «трудоголик» и «близкий к народу человек».

Си Цзиньпин переизбран генсеком ЦК КПК
Во время загрузки произошла ошибка.
25 октября© Ньюстюб
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