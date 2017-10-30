В Уфе ушел из жизни выдающийся живописец Павел Салмасов

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Павел Петрович Салмасов родился 25 марта 1930 года в селе Рудаково Череповецкого района Вологодской области РСФСР. В 1953 году окончил художественное отделение Башкирского театрально-художественного училища (ныне Уфимское училище искусств). С 1957 года являлся участником республиканских, декадных, зональных, региональных, межрегиональных, всероссийских, всесоюзных, международных и зарубежных выставок. С 1961 года является членом Союза художников СССР.

Имя Павла Салмасова занимает достойное место в ряду видных мастеров башкирского и российского искусства. Его творчество является символом нетленности тех духовных идеалов, которые утверждали М. В. Нестеров, старейшие мастера республики К. С. Давлеткильдеев и А. Э. Тюлькин, богатых живописных традиций, свойственных башкирской школе. Давно сложилась оценка творчества Павла Салмасова как художника, плодотворно работающего в различных видах и жанрах изобразительного искусства.

Самые сокровенные струны души художника звучат в пейзажной живописи, посвященной любимому Зауралью, где начиналась его творческая биография. В 1960—1980-х годах им был создан цикл жанровых, живописных полотен «Материнство», «Утро хлебороба», «Урал — фронту», «Семья. Мирный сон», «Озерный край», «В горном ауле», «Утро. Новая деревня».

Павел Салмасов обладал даром поэтически просветленного восприятия, умением видеть цветовое богатство мира. Его живопись насыщена множеством красок, декоративна. Духовность, поэзия, красота живописи мощным аккордом звучат в произведениях замечательного мастера, чье имя запечатлено на страницах многих книг и журналов по советскому и российскому изобразительному искусству.

Произведения мастера хранятся в Башкирском государственном художественном музее им. М. В. Нестерова, Министерстве культуре РФ, Художественном фонде РФ, Оренбургском областном музее изобразительного искусства, Удмуртском республиканском музее изобразительного искусства, Домах культуры г. Бирска и г. Стерлитамака, частных коллекциях в России и за рубежом.

Павел Салмасов — один из основателей башкирской мозаики и монументальной живописи, автор первых в Башкортостане монументальных фресок «Садам цвести» и «Спорт» в Доме культуры нефтяников в Ишимбае, мозаичных панно на зданиях Уфимского медицинского колледжа в Уфе и Дома культуры «Синтезкаучук» в Стерлитамаке. Он стал участником комплексного оформления зданий на Ново-Уфимском нефтеперерабатывающем заводе в Уфе.