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17:12 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Азовском районе снимают многосерийный фильм «Соседи»

Кинодеятели стремятся на юг. В Ростовской области теплее, чем в столице — важный температурный аргумент начать съёмки сериала «Соседи».

«В Москве уже холодно, идёт снег, а у нас сюжет предполагает осеннюю историю. Снимаем комедию с элементами лирической мелодрамы. Это довольно бытовая история про две семьи, которые живут, разделённые всего лишь одним забором. Семья, живущая в небольшой деревушке постоянно, и семья, недавно купившая там дом. Какие-то между ними происходят недоразумения и недомолвки», — рассказывает режиссёр Владимир Виноградов.

Недомолвок у телекомпании «Мостелефильм Дистрибьюшн» и кинокластером «Дон» нет. По словам Владимира Наместникова — художественного руководителя кинокластера, 60 процентов занятых в производстве комедии — ростовчане.

Настоящие медики в некотором шоке — таких «пациентов» они еще не видели. Дугинский фельдшерский пункт на несколько часов превратится в медсанчасть деревни Колотилово. Об этом извещает специально сделанная табличка. Через несколько секунд дверь откроется, и в неё войдёт знаменитый актёр Евгений Сидихин.

«Что это за роль? Ничего подобного раньше я не делал. Очень волнуюсь», — признается актёр Евгений Сидихин.

Четыре серии лирической комедии «Соседи» покажут на канале «Россия».

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