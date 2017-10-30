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14:04 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре не будут строить новую мечеть на Мехзаводе

Большинство горожан высказались против строительства.

Городские власти определились с судьбой строительства новой мечети в Самаре, пишет 63.ру. Напомним, что религиозное управление мусульман обратилось в мэрию Самары с просьбой предоставить условно разрешенный вид использования земельного участка в первом квартале поселка Мехзавод. Здесь планировалось возвести еще одну мечеть.

— Этот вопрос, согласно законодательству России, вынесли на публичные слушания. Большинство горожан, которые в них участвовали, высказались против строительства, — пояснили в мэрии Самары.

Поэтому администрация отказалась предоставить разрешение на использование земли. Речь идет об участке площадью 1251 кв. м. Согласно данным публичной кадастровой карты, он расположен на Московском шоссе, в районе пересечения с Красноглинским шоссе.

Напомним, что планы по возведению мечети в этом месте в Самаре обсуждают с 2012 года.

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