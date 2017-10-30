В Татарстане порывы ветра достигнут 15−20 м/с
(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Предупреждение об интенсивности метеорологического явления распространили синоптики Татарстана.
(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Предупреждение об интенсивности метеорологического явления распространили синоптики Татарстана.
По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ночью и днем 31 октября местами на территории республики будет дуть сильный южный ветер с порывами до 15−20 м/с.
В Казани порывы ветра будут достигать 15−18 м/с.