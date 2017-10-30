Режим ЧС планируется ввести в Советском районе Нижнего Новгорода в связи с аварийным состоянием семиэтажного дома на ул. Ломоносова

Источник: НТА-Приволжье

По результатам заседания комиссия решила рекомендовать и. о. главы администрации города ввести режим «Чрезвычайная ситуация» локального характера для органов управления и сил РСЧС в Советском районе.

Согласно информации, зону чрезвычайной ситуации предложено установить в радиусе 300 метров от дома № 15 по ул. Ломоносова. В частности, в пределах этого участка запрещено производить строительные и строительно-монтажные работы.

Кроме того, МКУ «Глав УКС Нижнего Новгорода» получены денежные средства в размере 15,7 млн. рублей, на которые начаты работы по геодезическому и геологическому обследованию. После обследования будет проведена актуализация проектной документации. Кроме того, проведены съемки по проведению мест бурения, проводится мониторинг состояния дома.

Ранее сообщалось, что жителям аварийного семиэтажного дома на улице Ломоносова в Нижнем Новгороде вручили уведомления о незамедлительном освобождении квартир.

Напомним, собственников давшего трещину семиэтажного дома на ул. Ломоносова в Нижнем Новгороде обязали за свой счёт провести реконструкцию.

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