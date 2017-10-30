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13:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Сын Хрущева рассказал об отсталости СССР и России от США

Конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, рассказал об отсталости СССР и России от США. О его выступлении в Национальном музее атомных испытаний в американском Лас-Вегасе сообщает Las Vegas Sun.

Как отмечается, лекция прошла 28 октября. За это время Хрущев-младший попробовал изложить историю российско-американских отношений от Великой русской революции (1917 год) до настоящего времени. Отдельное внимание он уделил советской истории в период 1953—1964 годы, когда СССР руководил его отец. На мероприятии присутствовало около 200 человек, выступление длилось примерно 100 минут.

Хрущев-младший рассказал, что СССР получал от Вашингтона предложение организовать совместную пилотируемую миссию на Луну, однако оно было отвергнуто.

Причина заключалась в боязни показать отставание Советского Союза в экономике и аэронавтике. «Действительно, мой отец боялся, что это покажет, насколько они (Советы — прим. “Ленты.ру”) слабы», — сказал он. Ученый добавил, что СССР и современная Россия по военной силе никогда не были близки к США.

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Сергей Хрущев также отметил «разницу в культуре и ценностях» между странами в конце 1980-х годов. Если лидер СССР Михаил Горбачев рассматривал окончание холодной войны как переход к тому, чтобы Москва и Вашингтон стали «союзниками и друзьями», то 40-й американский президент Рональд Рейган делал упор на то, что США «выиграли войну».

Хрущев-младший добавил, что основой демократии является закон. «Есть много вопросов о том, есть ли она сейчас в России», — указал он.

Сергей Хрущев — доктор технических наук, профессор, Герой Социалистического Труда. Участвовал в разработке систем управления космическими кораблями и ракетами. В конце 1980-х годов его научные интересы переместились на аспекты холодной войны, в 1991 году прочитал цикл лекций по ее истории в Брауновском университете (США). С 1999-го имеет американское гражданство, проживает в городе Провиденс.

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