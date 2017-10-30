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13:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Как отдыхаем в ноябре 2017 в Башкирии

В ноябре 2017 мы отдыхаем на несколько дней больше.

В последние несколько месяцев 2017 года жителей Башкирии ждут дополнительные выходные. В сентябре мы праздновали Курбан-байрам, в октябре — День республики. В ноябре 2017 года в Уфе и Башкирии, как и по всей России, будут праздновать День народного единства.

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Как это часто и бывает, праздничные дни в этом году вновь совпали с выходными. Неудивительно, что многие жители региона интересуются, как мы отдыхаем в ноябре 2017 в Башкирии. «Комсомолка» подскажет, как правильно спланировать свой отдых.

В пятницу, 3 ноября, жители Уфы и Башкирии будут работать на один час меньше. Укороченный рабочий день действует только при стандартной 40-часовой рабочей неделе. В субботу, 4 ноября и в воскресенье, 5 ноября, мы отмечаем День народного единства. В 2017 году этот праздник пришелся на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 6 ноября. В этот день мы также отдыхаем.

На работу жители Уфы и Башкирии выйдут во вторник, 7 ноября.

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