Из-за подтоплений в Калининграде изменят схему движения транспорта

Дорожно-транспортное управление временно вводит двустороннее движение по улице Черниговской. Улица Зои Космодемьянской оказалась затоплена, и проезд автомобилей по ней ограничен.

Кроме того, в Калининграде подтоплены улицы Назаровой, Козенкова, Ручейная, а также дорога в посёлок Прегольский. В городской администрации просят автомобилистов быть внимательнее.