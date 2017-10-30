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16:03 (мск), источник: Калининград.Ru

Из-за подтоплений в Калининграде изменят схему движения транспорта

Из-за подтоплений в Московском районе города изменится схема движения транспорта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе мэрии.

Источник: Калининград.Ru

Дорожно-транспортное управление временно вводит двустороннее движение по улице Черниговской. Улица Зои Космодемьянской оказалась затоплена, и проезд автомобилей по ней ограничен.

Кроме того, в Калининграде подтоплены улицы Назаровой, Козенкова, Ручейная, а также дорога в посёлок Прегольский. В городской администрации просят автомобилистов быть внимательнее.

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