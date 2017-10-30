В Воронежской области построят дом-интернат для престарелых за 68 млн рублей
Власти утвердили социальную программу строительства
Власти утвердили социальную программу строительства
Постановление, подписанное и.о. главы региона Геннадием Макиным, появилось на
Согласное документу, строительство объекта «Пансионат «Грибановский» за 68 млн рублей начнут в 2017 году. Источник финансирования — субсидия из бюджета Пенсионного фонда России (50 млн рублей) и средства областного бюджета (18 млн рублей).
Также власти отметили, что к 2018 году в Воронежской области планируют создать более 400 дополнительных мест в стационарных учреждениях социального обслуживания психоневрологического типа. Пока в таких учреждениях фактическая жилая площадь на одного человека не соответствует нормам действующего законодательства. Требуется расселение инвалидов из действующих психоневрологических интернатов.
Всего в Воронежской области действуют 21
В 2010—2016 годах в регионе открылось шесть новых