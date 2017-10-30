В Воронежской области построят дом-интернат для престарелых за 68 млн рублей

Источник: AP 2017

Постановление, подписанное и.о. главы региона Геннадием Макиным, появилось на интернет-портале правовой информации в пятницу, 27 октября. Дом-интернат на 100 мест построят в селе Нижний Карачан Грибановского района.

Согласное документу, строительство объекта «Пансионат «Грибановский» за 68 млн рублей начнут в 2017 году. Источник финансирования — субсидия из бюджета Пенсионного фонда России (50 млн рублей) и средства областного бюджета (18 млн рублей). Дом-интернат позволит создать в 2018 году дополнительно 100 стационарных мест с улучшенными условиями проживания граждан, нуждающихся в посторонней помощи.

Также власти отметили, что к 2018 году в Воронежской области планируют создать более 400 дополнительных мест в стационарных учреждениях социального обслуживания психоневрологического типа. Пока в таких учреждениях фактическая жилая площадь на одного человека не соответствует нормам действующего законодательства. Требуется расселение инвалидов из действующих психоневрологических интернатов.

Всего в Воронежской области действуют 21 дом-интернат для престарелых и инвалидов, один областной геронтологический центр, 17 психоневрологических интернатов, один центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов и один детский дом-интернат для умственно отсталых детей.