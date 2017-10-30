Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Матиос назвал потери армии Украины, о которых ранее не слышали
Как защититься от мошенников при покупке жилья
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Опиоиды: почему на них подсело столько американцевПо приему опиоидных препаратов США являются безусловным мировым лидером. На каждый миллион американцев приходится примерно 50 тыс. доз в день
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Виталина выйдет на сцену, несмотря на развод с Джигарханяном
Жена Николаева говорит об отношениях с Королевой
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа перед поклонниками
Ирина Круг об убийцах мужа: Мы знаем, кто это сделал
Брежнева сделала операцию после драки в детстве
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ-2018
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Какой была Аляска, когда ее продавали
13:58 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области построят дом-интернат для престарелых за 68 млн рублей

Власти утвердили социальную программу строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов в Воронежской области в 2017 году.

Источник: AP 2017

Постановление, подписанное и.о. главы региона Геннадием Макиным, появилось на интернет-портале правовой информации в пятницу, 27 октября. Дом-интернат на 100 мест построят в селе Нижний Карачан Грибановского района.

Согласное документу, строительство объекта «Пансионат «Грибановский» за 68 млн рублей начнут в 2017 году. Источник финансирования — субсидия из бюджета Пенсионного фонда России (50 млн рублей) и средства областного бюджета (18 млн рублей). Дом-интернат позволит создать в 2018 году дополнительно 100 стационарных мест с улучшенными условиями проживания граждан, нуждающихся в посторонней помощи.

Также власти отметили, что к 2018 году в Воронежской области планируют создать более 400 дополнительных мест в стационарных учреждениях социального обслуживания психоневрологического типа. Пока в таких учреждениях фактическая жилая площадь на одного человека не соответствует нормам действующего законодательства. Требуется расселение инвалидов из действующих психоневрологических интернатов.

Всего в Воронежской области действуют 21 дом-интернат для престарелых и инвалидов, один областной геронтологический центр, 17 психоневрологических интернатов, один центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов и один детский дом-интернат для умственно отсталых детей.

В 2010—2016 годах в регионе открылось шесть новых домов-интернатов для престарелых и инвалидов на 100 мест каждый. Один из них появился в Острогожском районе в конце 2016 года. А в 2017-м в регионе построили новый психоневрологический интернат. Здание появилось в селе Алфёровка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В нижегородском клубе пара занялась любовью на глазах у всех
Врачи рассказали о последних минутах жизни Марьянова
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
В Госдуму внесен законопроект о посмертном донорстве
Коммунальные платежи направят в обход управляющих компаний
В конце недели россиян ожидают длинные выходные
Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
МВД проверит руководство Бинбанка и «Открытия»
Спорт
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста Футболисты московского ЦСКА отправились в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка» Телеведущая покидает проект, принесший ей популярность
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире Американский ученый проанализировала данные о новорожденных из 48 государств.  
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь