В Самаре в День народного единства пройдут торжественные мероприятия

Источник: samadm.ru

В этом году основная идея празднования — прославление достижений Самарской губернии — региона, принимающего Чемпионат мира по футболу 2018 года.

Впервые все присутствующие на площади смогут посетить виртуальную экскурсию «Самара-Арена», где с помощью современных 3-D технологий и выставок можно познакомиться с новыми спортивными объектами, инфраструктурой стадиона, получить консультацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу. Также будет организована встреча с послами ЧМ-2018.

На выставке «Самара-2018» можно будет увидеть 3-Д макеты объектов, ставших символами Самары, а также спортивных объектов в преддверии Чемпионата мира по футболу, увидеть видеофильмы об истории и развитии Самары.

Будет организована выставка наград Самары (Куйбышева), врученных городу в разные годы. Здесь будут представлены подлинные награды столицы Самарского региона — Ордена Ленина и Октябрьской революции, почетный знак «Самара — город трудовой и боевой славы». На этой же площадке гости праздника смогут познакомиться с историей Самарского знамени — от создания до наших дней.

Все желающие смогут посетить выставку «Все мы — Россия» и сфотографироваться в национальных головных уборах и костюмах, почувствовать себя гражданами великой страны.

Ведущие самарские учебные заведения представят свои инновационно-творческие достижения (робототехника, авиамоделирование, «парад» специальностей и др.). Автомобилистов заинтересует выставка новых моделей автомобилей ОАО «АвтоВАЗ» — моделей «Лада Веста СВ универсал» и «Лада Веста СВ Кросс 2017» (начало продаж с 10 ноября 2017 года).

О достижениях в освоении космоса и перспективах космической отрасли расскажет выставка «Самара космическая».

Любителей спорта ждут спортивные состязания по футболу. Любой желающий сможет сдать нормы ГТО. Самым маленьким гостям будут предложены занимательные игровые программы, развивающие конкурсы, мастер-классы, аква-грим.

Для зрителей так же будет работать выставка-ярмарка ремесленного искусства — изделия из кожи, бижутерия, кузнечная лавка, декор для дома и др.

На площади в разное время будут проходить показательные выступления по армейскому рукопашному бою, самообороне, сборка-разборка автомата Калашникова и другие военно-патриотические мероприятия. На площадке городского центра занятости и пункта набора на службу по контракту все заинтересованные в трудоустройстве смогут задать специалистам интересующие вопросы.

С 14:00 начнется концерт лучших творческих коллективов Самарской области. Планируется выступление барабанного шоу «Beat makers» группы «Bellini», коллектива «Волжские казаки» и др.

В 18:00 состоится визуально-танцевальное шоу «Нам есть чем гордиться!». В красочном действии будут показаны яркие визуальные образы, прославляющие достижения Самарской губернии в сочетании с уникальной хореографией.

В 18:15 с приветственными словами к участникам и гостям мероприятия обратятся руководители региона и почетные гости.

На площади пройдет флэшмоб самарских болельщиков, где все желающие могут принять участие в репетиции и исполнении «Гимн российских болельщиков».