В Кукморе на центральной площади деревья посадили прямо в асфальт
В Кукморе на Комсомольской площади деревья посадили в асфальт. Соответствующую заявку в системе «Народный контроль» оставил местный житель.
В Кукморе на Комсомольской площади деревья посадили в асфальт. Соответствующую заявку в системе «Народный контроль» оставил местный житель.
— На центральной площади закопали бюджетные средства, — написал он.
Так, по его словам, на асфальт положили грунт и высадили четыре дерева.
— Вопрос — выживут ли эти деревья зимой, и даже если выживут, куда корни потом будут расти, — возмутился он.
Однако в Исполкоме Кукморского района ответили, что работы были выполнены в соответствии с требованиями.
— Данные работы были выполнены по республиканской программе, с учетом локаций, — говорится в ответе Исполкома.