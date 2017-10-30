В Кукморе на центральной площади деревья посадили прямо в асфальт

— На центральной площади закопали бюджетные средства, — написал он.

Так, по его словам, на асфальт положили грунт и высадили четыре дерева.

— Вопрос — выживут ли эти деревья зимой, и даже если выживут, куда корни потом будут расти, — возмутился он.

Однако в Исполкоме Кукморского района ответили, что работы были выполнены в соответствии с требованиями.