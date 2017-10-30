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17:20 (мск), источник: Prokazan.ru

В Кукморе на центральной площади деревья посадили прямо в асфальт

В Кукморе на Комсомольской площади деревья посадили в асфальт. Соответствующую заявку в системе «Народный контроль» оставил местный житель.

 — На центральной площади закопали бюджетные средства, — написал он.

Так, по его словам, на асфальт положили грунт и высадили четыре дерева.

 — Вопрос — выживут ли эти деревья зимой, и даже если выживут, куда корни потом будут расти, — возмутился он.

Однако в Исполкоме Кукморского района ответили, что работы были выполнены в соответствии с требованиями.

 — Данные работы были выполнены по республиканской программе, с учетом локаций, — говорится в ответе Исполкома.

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