В Воронежской области операторы будут передавать координаты абонента в «112» с 15 декабря

Источник: РИА "Воронеж"

Депутаты Воронежской облдумы утвердили 18 млн рублей департаменту связи и массовых коммуникаций региона на реализацию мероприятия по определению местонахождения абонента, обратившегося по номеру «112». Дополнительные средства парламентарии распределили в ходе очередной корректировки областного бюджета на 2017 год, сообщила пресс-служба облдумы. Подсистему запустят в работу с 15 декабря.

— Теперь в «системе-112» будут определяться координаты, откуда осуществлялся вызов. Это будет важно и полезно, потому что не всегда на месте человек может сориентироваться и сообщить свое местонахождение, особенно ночью, — сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

За счет нового оборудования система сможет получать координаты абонента, в том числе при передаче коротких текстовых сообщений (SMS) на номер «112» лицами с ограниченными возможностями. Программное обеспечение системы не изменится. Для этого закупят специальное оборудование. Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области заключил контракт с ПАО «Ростелеком» на создание подсистемы определения местонахождения абонента. Координаты в систему будут передавать операторы связи.

— Федеральный закон предусматривает передачу операторами связи экстренным службам сведений о месте нахождения абонента. При обращении в «112» согласие на обработку персональных данных автоматически перестает действовать. Есть соответствующий приказ Минкомсвязи. Такая мера призвана помочь экстренным службам оперативно реагировать на все вызовы, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» директор БУ ВО «Система-112 Воронежской области» Александр Корнеенко.

Уточнить местоположение абонента можно будет не только во время вызова, но и в течение 24 часов после обращения. Например, если человек заблудился и с момента обращения в «112» ушел очень далеко, экстренные службы смогут запросить у оператора его координаты. По мнению Александра Корнеенко, это позволит не только вовремя оказывать помощь пострадавшим, но и снизить количество ложных звонков, поступающих в систему.

Воронежская область стала четвертым субъектом РФ, в котором с 1 марта 2017 года приказом Минкомсвязи РФ «система-112» введена в промышленную эксплуатацию. Всего из 85 субъектов страны «система-112» работает в режиме постоянной эксплуатации на территории 11 субъектов РФ. С начала работы «системы-112» Воронежской области, в том числе в режиме опытной эксплуатации (с февраля 2016 года), в систему поступило около 2,5 млн вызовов. Из них в службу скорой медицинской помощи передали 53,8%, в полицию — 35,8%, службу пожарной охраны — 13,4%, ГИБДД — 6,5%, ЖКХ (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, освещение, работа лифтов) — 6,3%, Центр медицины катастроф — 0,42%, психоневрологический диспансер — 0,37%, Воронежский лесопожарный центр — 0,3%. Ежедневно в «системе-112» в среднем принимается более 4,5 тыс. вызовов о происшествиях.

Справка РИА «Воронеж»

«Система-112» позволяет осуществить вызов любой из экстренных оперативных служб (или сразу нескольких) по принципу «одного окна» путем звонка на универсальный номер «112». Она представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из автоматизированных рабочих мест, серверов, сетевого, телекоммуникационного и криптографического оборудования.