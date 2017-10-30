Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Ургант высмеял слова Собчак о том, что она является журналистом
В Швеции на борту самолета «была совершена диверсия»
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
Опиоиды: почему на них подсело столько американцевПо приему опиоидных препаратов США являются безусловным мировым лидером. На каждый миллион американцев приходится примерно 50 тыс. доз в день
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Виталина выйдет на сцену, несмотря на развод с Джигарханяном
Жена Николаева говорит об отношениях с Королевой
Екатерина Стриженова с дочкой блистали на модном показе (фото)
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
Ирина Круг об убийцах мужа: Мы знаем, кто это сделал
Брежнева сделала операцию после драки в детстве
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Какой была Аляска, когда ее продавали
14:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области операторы будут передавать координаты абонента в «112» с 15 декабря

Уточнить местоположение абонента можно во время вызова и в течение 24 часов после звонка.

Источник: РИА "Воронеж"

Депутаты Воронежской облдумы утвердили 18 млн рублей департаменту связи и массовых коммуникаций региона на реализацию мероприятия по определению местонахождения абонента, обратившегося по номеру «112». Дополнительные средства парламентарии распределили в ходе очередной корректировки областного бюджета на 2017 год, сообщила пресс-служба облдумы. Подсистему запустят в работу с 15 декабря.

— Теперь в «системе-112» будут определяться координаты, откуда осуществлялся вызов. Это будет важно и полезно, потому что не всегда на месте человек может сориентироваться и сообщить свое местонахождение, особенно ночью, — сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

За счет нового оборудования система сможет получать координаты абонента, в том числе при передаче коротких текстовых сообщений (SMS) на номер «112» лицами с ограниченными возможностями. Программное обеспечение системы не изменится. Для этого закупят специальное оборудование. Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области заключил контракт с ПАО «Ростелеком» на создание подсистемы определения местонахождения абонента. Координаты в систему будут передавать операторы связи.

— Федеральный закон предусматривает передачу операторами связи экстренным службам сведений о месте нахождения абонента. При обращении в «112» согласие на обработку персональных данных автоматически перестает действовать. Есть соответствующий приказ Минкомсвязи. Такая мера призвана помочь экстренным службам оперативно реагировать на все вызовы, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» директор БУ ВО «Система-112 Воронежской области» Александр Корнеенко.

Уточнить местоположение абонента можно будет не только во время вызова, но и в течение 24 часов после обращения. Например, если человек заблудился и с момента обращения в «112» ушел очень далеко, экстренные службы смогут запросить у оператора его координаты. По мнению Александра Корнеенко, это позволит не только вовремя оказывать помощь пострадавшим, но и снизить количество ложных звонков, поступающих в систему.

Воронежская область стала четвертым субъектом РФ, в котором с 1 марта 2017 года приказом Минкомсвязи РФ «система-112» введена в промышленную эксплуатацию. Всего из 85 субъектов страны «система-112» работает в режиме постоянной эксплуатации на территории 11 субъектов РФ. С начала работы «системы-112» Воронежской области, в том числе в режиме опытной эксплуатации (с февраля 2016 года), в систему поступило около 2,5 млн вызовов. Из них в службу скорой медицинской помощи передали 53,8%, в полицию — 35,8%, службу пожарной охраны — 13,4%, ГИБДД — 6,5%, ЖКХ (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, освещение, работа лифтов) — 6,3%, Центр медицины катастроф — 0,42%, психоневрологический диспансер — 0,37%, Воронежский лесопожарный центр — 0,3%. Ежедневно в «системе-112» в среднем принимается более 4,5 тыс. вызовов о происшествиях.

Справка РИА «Воронеж»

«Система-112» позволяет осуществить вызов любой из экстренных оперативных служб (или сразу нескольких) по принципу «одного окна» путем звонка на универсальный номер «112». Она представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из автоматизированных рабочих мест, серверов, сетевого, телекоммуникационного и криптографического оборудования.

Вызов можно осуществить даже без сим-карты в телефоне и с нулевым балансом счета. Трубку снимает обученный оператор-112, который определяет, какие службы необходимо задействовать в реагировании на сообщение заявителя о происшествии. Центр обработки вызовов «системы-112» расположен в Воронеже на улице Пирогова, 87. Он осуществляет координацию всех взаимодействующих экстренных служб и обеспечивает прием вызовов, поступающих с территорий других муниципальных образований. Система также интегрирована с существующими смежными информационными системами оперативных экстренных служб соседних Белгородской, Курской, Ростовской и Липецкой областей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сразу 2 воронежские певицы прошли «поединки» в шоу «Голос»
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
В Госдуму внесен законопроект о посмертном донорстве
Коммунальные платежи направят в обход управляющих компаний
В конце недели россиян ожидают длинные выходные
Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
МВД проверит руководство Бинбанка и «Открытия»
Спорт
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста Футболисты московского ЦСКА отправились в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка» Телеведущая покидает проект, принесший ей популярность
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире Американский ученый проанализировала данные о новорожденных из 48 государств.  
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь