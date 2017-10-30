Подрядчик задерживает реставрацию «Дома Смирнова» в Нижнем Новгороде

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в настоящее время завершены работы по реставрации цокольного этажа, в том числе, по усилению и гидроизоляции фундаментов, монтажу оконных и дверных блоков, устройству молниезащиты. Также выполнены работы по монтажу балок перекрытия подвала и первого этажа, переборке сруба с частичным сохранением венцов из первоначальных бревен, установлены оконные и дверные колоды, смонтированы стропильные конструкции кровли, произведено ее утепление и пароизоляция, на 50% выполнены работы по монтажу металлического кровельного покрытия.

Кроме того, вставлены оконные рамы, утеплены фасады, около 40% площади фасада зашито деревянной обшивкой и окрашено. Также полностью выполнены работы по реставрации резного декора: наличников, ставней, подзоров, карнизов, украшений фронтонов, капителей колонн.

На данный момент специалисты начали работы по монтажу отреставрированных декоративных элементов и устройству чистых полов первого и второго этажа.

По информации от заказчика проекта, работы по объекту будут в полном объеме завершены в текущем году. При этом по условиям контракта работы должны были завершиться в срок до конца октября 2017 года.

Напомним, в мае 2017 года градозащитница Анна Давыдова сообщала, о том, что реставрация Дома Смирнова идет с нарушениями из-за его аварийного состояния.

Ремонтные работы на ОКН выполняет АО «Владимирреставрация». Стоимость контракта составляет 17,78 млн рублей.