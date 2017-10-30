Нейросеть научили придумывать костюмы на Хэллоуин
Исследователь из США научила нейронную сеть придумывать идеи для костюмов на Хэллоуин.
Исследователь из США научила нейронную сеть придумывать идеи для костюмов на Хэллоуин.
Исследователь из США научила нейронную сеть придумывать идеи для костюмов на Хэллоуин. Об этом сообщает Business Insider.
Для обучения нейросети Джанель Шейн использовала 4500 названий костюмов, которые ей помогали собирать пользователи Интернета. В коллекции было много классических для этого праздника костюмов: ведьмы, призраки, пираты, Бэтмены, кошки, вампиры и тыквы. 300 названий костюмов содержали слово «сексуальный», в том числе Дамблдор, Дарт Вейдер, Бенджамин Франклин, морской черт, глазное яблоко и даже клавиатура Дворака.
Поначалу нейросеть выдавала много абсурдных идей и повторов наиболее часто встречающихся в исходном списке слов, позже стали появляться более осмысленные варианты, например,
Я уверена, что нейросеть, придумывающая костюмы для Хеллоуина, окажется очень к месту, чтобы создавать креативные вещи, которые люди так любят. Она может выводить свои собственные правила на основе того, что видит, а не того, что помнит.
По ее мнению, нейросеть может быть полезна для придумывания названий, когда людям не хватает свежих идей.
Ранее Шейн уже создавала нейросеть, сочиняющую названия для крафтового пива и заболеваний.