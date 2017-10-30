Нейросеть научили придумывать костюмы на Хэллоуин

Источник: Matan Segev/CC0

Исследователь из США научила нейронную сеть придумывать идеи для костюмов на Хэллоуин. Об этом сообщает Business Insider.

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Для обучения нейросети Джанель Шейн использовала 4500 названий костюмов, которые ей помогали собирать пользователи Интернета. В коллекции было много классических для этого праздника костюмов: ведьмы, призраки, пираты, Бэтмены, кошки, вампиры и тыквы. 300 названий костюмов содержали слово «сексуальный», в том числе Дамблдор, Дарт Вейдер, Бенджамин Франклин, морской черт, глазное яблоко и даже клавиатура Дворака.

Поначалу нейросеть выдавала много абсурдных идей и повторов наиболее часто встречающихся в исходном списке слов, позже стали появляться более осмысленные варианты, например, королева-бабочка, или грустный король-тыква, или дракон свободы. Были в списке также Профессор Панда, космический Бэтмен, марсианский дьявол и диско-монстр.

Я уверена, что нейросеть, придумывающая костюмы для Хеллоуина, окажется очень к месту, чтобы создавать креативные вещи, которые люди так любят. Она может выводить свои собственные правила на основе того, что видит, а не того, что помнит. Джанель Шейн

По ее мнению, нейросеть может быть полезна для придумывания названий, когда людям не хватает свежих идей.