Коммунальный предел: для Петербурга установили самую высокую тарифную планку в стране
Следующим летом цифры в квитанциях могут увеличиться на шесть процентов.
Следующим летом цифры в квитанциях могут увеличиться на шесть процентов.
Тарифы растут летом
— С 1 января 2018 года никакого удорожания тарифов не произойдет, — заявил недавно во всеуслышание
Формально чиновник не обманул. С нового года тарифы действительно не поднимутся. В последние годы удорожание коммунальных услуг традиционно происходит не зимой, а летом — с 1 июля.
Была надежда, что в 2018-м и вовсе обойдется без подорожаний.
— На федеральном уровне решение еще не принято, — месяц назад говорили «Комсомольской правде в Петербурге» в
Теперь принято. Распоряжение об утверждении предельного роста тарифов подписал
На пределе
Немного теории. Каждый год регионы подают в Федеральную службу по тарифам свои расчеты: тот максимум, на который они готовы индексировать плату за различные ресурсы. Он зависит от целого ряда факторов, в том числе и от состояния коммунального хозяйства в регионе.
Изучив предложение, ведомство в свою очередь устанавливает предельные индексы. Это планка, выше которой при установлении региональных тарифов выходить нельзя. За адекватностью расчетов, которые представляют местные власти, и за тем, чтобы в реальности рост цен не превысил утвержденный призваны следить антимонопольные службы.
Обратите внимание, речь идет о суммарном подорожании, то есть, если вода, например, будет дороже максимума, а газ — дешевле, то среднее арифметическое уложится в установленные границы.
Быть первыми
А теперь вернемся к нашим цифрам. Средний индекс по Петербургу составляет шесть процентов. С одной стороны — это столько же, сколько и в прошлом году. Ни лучше, ни хуже. И меньше, чем было на 2016-й (6,5 процентов) и на 2015-й (9,5 процентов). С другой — год назад нас хотя бы опережала Москва, которой установили планку в семь процентов. Сейчас же у Северной столицы конкурентов нет. Разве что Якутия, с которой наш город делит пальму первенства. Но, сравнивать Петербург и Республику Саха, честно говоря, не очень хочется.
В Москве предельный индекс на вторую половину 2018 года 5,5, а у наших ближайших соседей — в Ленобласти — и вовсе 3,5 (на 2017-й было 3,8 — прим. авт.). Больше всех повезло жителям Дагестана и Новосибирской области — их планка всего три процента.
Окончательные цифры в ближайшее время утвердит городской комитет по тарифам. Может быть, они