Коммунальный предел: для Петербурга установили самую высокую тарифную планку в стране

Источник: Комсомольская правда

Тарифы растут летом

— С 1 января 2018 года никакого удорожания тарифов не произойдет, — заявил недавно во всеуслышание вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. — Любые соблазны «накрутить счетчик» под предлогом нового года должны жестко пресекаться.

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Формально чиновник не обманул. С нового года тарифы действительно не поднимутся. В последние годы удорожание коммунальных услуг традиционно происходит не зимой, а летом — с 1 июля.

Была надежда, что в 2018-м и вовсе обойдется без подорожаний. Во-первых, перед этим городские власти решили не поднимать цены на проезд в общественном транспорте. Во-вторых, по мнению экспертов, экономика Петербурга сейчас на подъеме. В-третьих, не будем сбрасывать со счетов грядущие президентские выборы — это тоже аргумент в пользу «заморозки» тарифов.

— На федеральном уровне решение еще не принято, — месяц назад говорили «Комсомольской правде в Петербурге» в пресс-службе городского комитета по тарифам.

Теперь принято. Распоряжение об утверждении предельного роста тарифов подписал вице-премьер России Дмитрий Медведев.

На пределе

Немного теории. Каждый год регионы подают в Федеральную службу по тарифам свои расчеты: тот максимум, на который они готовы индексировать плату за различные ресурсы. Он зависит от целого ряда факторов, в том числе и от состояния коммунального хозяйства в регионе.

Изучив предложение, ведомство в свою очередь устанавливает предельные индексы. Это планка, выше которой при установлении региональных тарифов выходить нельзя. За адекватностью расчетов, которые представляют местные власти, и за тем, чтобы в реальности рост цен не превысил утвержденный призваны следить антимонопольные службы.

Обратите внимание, речь идет о суммарном подорожании, то есть, если вода, например, будет дороже максимума, а газ — дешевле, то среднее арифметическое уложится в установленные границы.

Быть первыми

А теперь вернемся к нашим цифрам. Средний индекс по Петербургу составляет шесть процентов. С одной стороны — это столько же, сколько и в прошлом году. Ни лучше, ни хуже. И меньше, чем было на 2016-й (6,5 процентов) и на 2015-й (9,5 процентов). С другой — год назад нас хотя бы опережала Москва, которой установили планку в семь процентов. Сейчас же у Северной столицы конкурентов нет. Разве что Якутия, с которой наш город делит пальму первенства. Но, сравнивать Петербург и Республику Саха, честно говоря, не очень хочется.

В Москве предельный индекс на вторую половину 2018 года 5,5, а у наших ближайших соседей — в Ленобласти — и вовсе 3,5 (на 2017-й было 3,8 — прим. авт.). Больше всех повезло жителям Дагестана и Новосибирской области — их планка всего три процента.

Отметим, это не значит, что коммунальные ресурсы подорожают именно на шесть процентов. Ниже предела можно, выше — нельзя.