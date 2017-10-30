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14:29 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермский зоопарк привезли детёнышей рыси и харзы

Малыши родились в Новосибирске.

Из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило в Пермь привезли новых животных. В администрации учреждения рассказали, что сибирские рысята должны будут заменить пожилых рысей, которым уже более 20 лет. Молодому самцу харзы предстоит создать пару с самкой, родившейся весной (в новом зоопарке, который возводится сейчас, должны содержаться две пары этих животных).

Рысята родились 25 мая, а харзёнок 25 марта 2017 года. Кличек у детёнышей пока нет. Животные осваиваются на новом месте, посетители уже могут их видеть.

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