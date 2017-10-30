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14:21 (мск), источник: СуперОмск

Стороженко назвал причину «странного» поведения омской медсестры

«СуперОмску» удалось узнать о предварительных результатах служебной проверки, проведенной в отношении медсестры травмпункта в САО Омска.

Согласно расследованию, проведенному медиками, попавшая на видео медсестра не была в состоянии алкогольного опьянения.

«В данной ситуации мы решили, для выяснения всех обстоятельств, подойти к проверке с другой стороны — в первую очередь мы вышли на связь с пациентами этой женщины. Всего на тот день у нее было 8 пациентов. Все пациенты, до которых мы смогли дозвониться, а это половина, утверждают, что женщина не была пьяна, все свои рабочие функции она выполняла исправно», — заявил «СуперОмску» министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко.

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Более того, такого мнения придерживается и автор видео. Несмотря на тот факт, что пост с видео, опубликованный в соцсетях, несет в себе негативную окраску, в разговоре представитель министерства признался, что помимо дезориентации в пространстве, женщина ничем не напоминала пьяную.

«Нам удалось связаться даже с девушкой, которая сняла и выложила это видео в Сеть. Нам она тоже пояснила, что, несмотря на странное поведение, от медсестры никакого запаха алкоголя не было. Нам женщина разрешила опубликовать ее слова. То же самое говорят и коллеги нашего работника — женщина не была пьяна», — отмечает министр Стороженко.

В злополучный день, 28 октября, продолжает чиновник, женщина не принимала алкоголя либо каких-то запрещенных веществ. Так на нее повлияло лекарство, которое было ей официально назначено.

«Что же касается ее поведения, то оно было вызвано легальными медицинскими препаратами, которые она принимает. Остального сказать не могу, так как это будет разглашением личной информации. Могу сказать одно: у меня на руках сейчас лежит ее медицинская карточка, в которой есть все необходимые записи, все настоящее, никаких подделок нет. Ее я храню у себя на случай, если ей заинтересуется Следственный комитет или областная прокуратура», — резюмирует министр.

Напомним, омичи были шокированы поведением медсестры, видеозапись с которой очевидцы выложили в соцсети. Женщина находится в непонятном состоянии: медработник сначала падает в холле больницы. Затем, пока ее снимают, медсестра, опираясь на стену, доходит до кабинета, в котором скрывается. Многие интернет-пользователи поспешили сделать вывод, что сотрудница травмпункта была пьяна.

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