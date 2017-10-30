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14:18 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

31 октября в ряде домов Казани не будет света

Отключения затронут четыре района города.

(Город Казань KZN.RU, 30 октября). 31 октября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Кировского и Приволжского районов города.

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Ашхабадская, 113−155, 156−191, ул. Воронихина, 42−68, 47−73, ул. Говорова, 41−65, 44−68, ул. Кутузова, 99−121, 112−136, ул. Собинова.

С 9.00 до 12.00 отключение запланировано в Вахитовском районе по адресам: ул. Г. Тукая, 74, ул. С. Садыковой, 10.

С 8.00 до 17.00 электричества не будет в Кировском районе по адресам: ул. Куземетьевская, 1, 1а, 1б, 1е, 2, 2а, 2б, 2 г, 2д, 2е, 3а, 3/1, 3/2, 4, 5а, 5б, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 66а, 67, 67а, 68, 68а, 69, 70, 71, 72, 73, 75, ул.4-я Куземетьевская, 1, 4а, 4б, 4 В, 4е, 6, 7, 11.

С 9.00 до 17.00 свет отключат в Приволжском районе по ул. Техническая, 35, 39а, 39б, 41, 43.

Кроме того, света не будет в ряде промышленных и административных зданий Вахитовского и Кировского районов Казани.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

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