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15:38 (мск), источник: Югополис

Основной причиной пробок в Краснодаре власти считают переизбыток автомобилей

По мнению руководителей города, без модернизации системы пассажирских перевозок Краснодару не обойтись.

Источник: Югополис

На конец сентября в краевом центре зарегистрировано 394 376 автомобилей, 54 564 из них принадлежат юридическим лицами. Сколько машин зарегистрированы в других городах, а по факту находятся в Краснодаре, посчитать невозможно, в статистику они не попадают. Ежедневный иногородний трафик в Краснодар составляет не менее 150 тысяч автомобилей. Такую статистику опубликовал помощник мэра города Владимир Вербицкий.

«Цифры, сколько могут вместить дороги Краснодара, увы, не существует. Но известно, что улицы в советских городах-миллионниках строились из расчета 170−180 автомобилей на 1000 жителей. Краснодар, как известно, к числу миллионников не относился, у нас не строили широких проспектов, особенно в центре города, поэтому цифра “пропускной способности” для нашего города еще ниже. Но даже для миллионника в Краснодаре машин значительно больше максимальной отметки. Каждый день в Краснодаре происходит примерно 110−130 ДТП. Пользоваться Европротоколом и быстро освобождать проезжую часть у нас не очень любят. Предвижу традиционное — стройте дороги. Но еще ни один город мира строительство дорог не избавило от пробок, больше дорог — больше машин. Это, безусловно, не снимает с власти задачу развивать дорожную систему. В этом году сделано многое — более 70 километров дорог в ремонте и большая его часть уже сделана. И все же будущее города за развитием общественного транспорта. По поручению Евгения Первышова сейчас прорабатывают несколько вариантов модернизации системы пассажирских перевозок в городе. Цель — качественно новый общественный транспорт, причем не только в плане новых трамваев, троллейбусов и автобусов, но и всей организации его работы», — сообщил Вербицкий.

Как сообщал «Югополис», Краснодар попал в мировой рейтинг городов с самыми большими дорожными пробками по итогам 2016 года. Краснодар оказался на 21 месте рейтинга. Отмечается, что в течение 2016 года водители проводят в краснодарских пробках в среднем 56 часов.

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