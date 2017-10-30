Основной причиной пробок в Краснодаре власти считают переизбыток автомобилей
По мнению руководителей города, без модернизации системы пассажирских перевозок Краснодару не обойтись.
По мнению руководителей города, без модернизации системы пассажирских перевозок Краснодару не обойтись.
На конец сентября в краевом центре зарегистрировано 394 376 автомобилей, 54 564 из них принадлежат юридическим лицами. Сколько машин зарегистрированы в других городах, а по факту находятся в Краснодаре, посчитать невозможно, в статистику они не попадают. Ежедневный иногородний трафик в Краснодар составляет не менее 150 тысяч автомобилей. Такую статистику опубликовал помощник мэра города Владимир Вербицкий.
«Цифры, сколько могут вместить дороги Краснодара, увы, не существует. Но известно, что улицы в советских
Как сообщал «Югополис», Краснодар попал в мировой рейтинг городов с самыми большими дорожными пробками по итогам 2016 года. Краснодар оказался на 21 месте рейтинга. Отмечается, что в течение 2016 года водители проводят в краснодарских пробках в среднем 56 часов.