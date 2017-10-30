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14:11 (мск), источник: КалининградLive

Калининград принимает книжный форум

В Калининграде в рамках Дней литературы 31 октября состоится региональный книжный форум.

Примет его областной историко-художественный музей.

Эксперты книжного рынка обсудят актуальные вопросы развития инфраструктуры чтения — книжных магазинов и библиотек. В мероприятии участвуют председатель комитета регионального развития Российского книжного союза Марина Абрамова, заместитель генерального директора Корпорации «Российский учебник» Максим Лозовский, генеральный директор «Петербургской книжной сети «Буквоед» Денис Котов, руководитель спецпроектов издательской группы «Эксмо-АСТ» Владимир Чернец. В рамках фестиваля «Дни литературы» пройдут творческие встречи с мастерами современной прозы — Майей Кучерской, Романом Сенчиным и Анной Матвеевой. В работе форума примут участие министр по культуре и туризму Андрей Ермак и министр образования Светлана Трусенева.

Как отметила председатель комитета по региональному развитию Российского книжного союза Марина Абрамова, союз и ведущие издатели страны готовы предложить правительству Калининградской области и представителям библиотечного, культурного сообществ экспертизу в сфере развития инфраструктуры чтения, сообщили ИА Бесспорно RU в правительстве Калининградской области. Результатом работы книжного форума станут инициативы и проекты, которые получат развитие в ближайшие месяцы. Среди них — создание межведомственных планов для развития и поддержки инфраструктуры чтения в регионе, формирование механизмов государственно-частного партнерства в сфере книжной инфраструктуры.

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