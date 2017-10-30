На Молдову обрушилась непогода, оставив часть страны без света

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Государственная метеорологическая служба Молдовы объявила на большей части Молдовы «оранжевый код» метеоопасности в связи с сильным ветром. «Желтый код» метеоопасности действует преимущественно на юге страны, а также в некоторых центральных районах.