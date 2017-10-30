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14:21 (мск), источник: Sputnik.md

На Молдову обрушилась непогода, оставив часть страны без света

«Оранжевая беда» пришла в Молдову: десятки населенных пунктов республики остались без электроэнергии.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Государственная метеорологическая служба Молдовы объявила на большей части Молдовы «оранжевый код» метеоопасности в связи с сильным ветром. «Желтый код» метеоопасности действует преимущественно на юге страны, а также в некоторых центральных районах.

Как сообщила Sputnik пресс-секретарь службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Диана Цуцу, десятки населенных пунктов остались из-за непогоды без света.

«Из-за сильного ветра от электричества отключены 22 населенных пункта в семи районах страны. Речь идет о районах Оргеев, Криуляны, Чимишлия, Чадыр Лунга, Леова, Яловены, Каушаны и Новые Анены», — сообщила Цуцу.

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