Почти 780 несанкционированных свалок выявлено в Нижегородской области в январе-сентябре 2017 года
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По числу нелегальных свалок лидирует Татарстан (1,442 тыс.), на втором месте Саратовская область (1,362 тыс.), Пермский край (1,045 тыс.).
В Нижегородской области выявлено 779 несанкционированных свалок общей площадью порядка 75 га. Кстати, 526 свалок уже ликвидированы.
В целом же в ПФО за девять месяцев ликвидировано около 64% выявленных нелегальных свалок (4, 962 тыс).
Ранее сообщалось, что свыше 2,3 тыс. нарушений выявлено департаментом Росприроднадзора по ПФО за девять месяцев 2017 года.