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15:39 (мск), источник: НТА-Приволжье

Почти 780 несанкционированных свалок выявлено в Нижегородской области в январе-сентябре 2017 года

Как информирует пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО, в округе за 9 месяцев было обнаружено 7790 мест несанкционированного размещения отходов, площадь замусоренных территорий в общей сложности составила свыше 1,6 тыс. га.

По числу нелегальных свалок лидирует Татарстан (1,442 тыс.), на втором месте Саратовская область (1,362 тыс.), Пермский край (1,045 тыс.).

В Нижегородской области выявлено 779 несанкционированных свалок общей площадью порядка 75 га. Кстати, 526 свалок уже ликвидированы.

В целом же в ПФО за девять месяцев ликвидировано около 64% выявленных нелегальных свалок (4, 962 тыс).

Ранее сообщалось, что свыше 2,3 тыс. нарушений выявлено департаментом Росприроднадзора по ПФО за девять месяцев 2017 года.

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