В центре Кишинева снова перекроют движение

Источник: Sputnik.md

«Мы получили разрешение от Государственной экологической инспекции для работ на улице 31 августа на участке между улицами Бодони и Пушкина. Планируем провести их в среду или четверг. Улица будет закрыта», — заявил в понедельник на заседании муниципальных служб глава Ассоциации «Зеленого хозяйства» Елиферий Харуца.

По его словам, планируется почистить 58 деревьев и два, которые высохли, вырубить. Как уточнил Харуца, решение о дне проведения работ будет принято в зависимости от погоды.

«Нужно подготовить распоряжение. Троллейбусы, скорее всего перенаправят на улицу Матеевича, а микроавтобусы временно поедут по улице Букуршеть», — подчеркнул и.о. примара столицы Нистор Грозаву.