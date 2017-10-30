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16:55 (мск), источник: Sputnik.md

В центре Кишинева снова перекроют движение

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. В середине недели в центре молдавской столицы перекроют движение общественного транспорта. Это связано с тем, что будут проводиться работы по обрезке деревьев.

Источник: Sputnik.md

«Мы получили разрешение от Государственной экологической инспекции для работ на улице 31 августа на участке между улицами Бодони и Пушкина. Планируем провести их в среду или четверг. Улица будет закрыта», — заявил в понедельник на заседании муниципальных служб глава Ассоциации «Зеленого хозяйства» Елиферий Харуца.

По его словам, планируется почистить 58 деревьев и два, которые высохли, вырубить. Как уточнил Харуца, решение о дне проведения работ будет принято в зависимости от погоды.

«Нужно подготовить распоряжение. Троллейбусы, скорее всего перенаправят на улицу Матеевича, а микроавтобусы временно поедут по улице Букуршеть», — подчеркнул и.о. примара столицы Нистор Грозаву.

По его оценкам, работы могут занять целый день.

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