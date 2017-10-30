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17:23 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани 13 бездомных кошек обрели дом в канун Хэллоуина

29 октября в Национальном музее РТ прошла благотворительная акция-выставка кошек «Дорога домой».

Источник: Prokazan.ru

На выставке были представлены 37 котов, кошек и котят — все они были когда-то подобраны с улицы. Сейчас животные живут в приюте общественной организации «Зоозабота», которая является организатором выставки, или на домашних передержках у кураторов.

Главная цель выставки — это пристройство животных. «Зоозабота» проводит подобную акцию уже девятый раз, за это время удалось найти дом 42 кошкам.

Как отмечают организаторы, выставка является отличной альтернативой птичьему рынку, где можно купить «кота в мешке». Все животные, участвующие в акции, стерилизованы, привиты и осмотрены ветеринаром. Отдаются они бесплатно, но по договору. Кураторы и зоозащитники следят за тем, чтобы животное попало в хорошие руки.

Гости выставки могли познакомиться с каждым хвостатым участником, поговорить с куратором и узнать у него все подробности о животном. Если потенциального хозяина и куратора все устраивало, то кошку забирали прямо из музея.

Неля Курванцева пришла на выставку с мужем и дочкой, а ушли они уже вчетвером. Семья нашла здесь нового питомца — кошку Аришу.

— У нашей мамы долго жил кот, и недавно он умер от болезни. Мы пришли сюда, чтобы найти маме нового четвероногого друга. Как только зашли сюда, влюбились в кошку Аришу, которую сейчас забираем. Уверены, что маме она тоже очень понравится, — рассказывает Неля.

В это воскресенье счастливым оказалось число 13. Именно столько кошек нашли на выставке дорогу в новый дом.

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