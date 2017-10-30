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16:31 (мск), источник: Индикатор

Динозавр-вегетарианец сам точил свои зубы

У жившего на территории современной южной Франции около 70 млн лет назад динозавра-вегетарианца были массивные «самозатачивающиеся» зубы, благодаря которым животные пережевывали жесткие части растений.

Источник: Lukas Panzarin/Scientific Reports

У жившего на территории современной южной Франции около 70 млн лет назад динозавра-вегетарианца были массивные «самозатачивающиеся» зубы, благодаря которым животные пережевывали жесткие части растений. Исследование описано в журнале Scientific Reports.

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Останки динозавра Matheronodon provincialis были обнаружены на юге Франции среди костей других динозавров и пресмыкающихся. Ему принадлежит 20-сантиметровый обломок верхней правой челюсти и несколько зубов, которые, впрочем, могли остаться от других животных. Опираясь на размер челюсти, ученые предполагают, что животное могло достигать в длину 4,8 метра.

Палеонтологи внимательно изучили обломок челюсти: длина зубов динозавра составляла 6−7 сантиметров, ширина — около пяти сантиметров. По форме они напоминали листья клевера и смыкались наподобие лезвий ножниц. Компьютерная томография показала, что в челюсти есть еще два набора зубов, которые должны были заменить сломанные или сточенные, как это происходит и у современных рептилий.

Трехмерная модель строения зубов динозавра Matheronodon provincialis | Источник: Lukas Panzarin/Scientific Reports
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Изучив оставшиеся на челюсти следы от прикрепленных к ним мышц, авторы работы предположили, что укус такого динозавра был довольно сильным, однако животное не было плотоядным. Его зубы были покрыты толстой эмалью, и становились острее, когда динозавр пережевывал грубые растительные волокна.

Работа ученых может объяснить, как могли сосуществовать разные виды травоядных динозавров: описанный вид питался теми частями растений, которые были слишком грубыми для большинства динозавров, например, листья древних пальмовых деревьев.

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