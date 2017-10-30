Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Заведено дело после сообщения о покушении на Ковальского
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
Екатерина Стриженова с дочкой блистали на модном показе (фото)
Опиоиды: почему на них подсело столько американцевПо приему опиоидных препаратов США являются безусловным мировым лидером. На каждый миллион американцев приходится примерно 50 тыс. доз в день
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Ирина Круг об убийцах мужа: Мы знаем, кто это сделал
Брежнева сделала операцию после драки в детстве
Самолет с 241 пассажиром экстренно сел в РФ из-за иностранца
Ургант снял новую пародию на Собчак
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Праздник миллиона огней
15:55 (мск), источник: Вести Иркутск

Новый мемориальный комплекс в Пивоварихе начнут строить в 2018 году

Первые могилы жертв политических репрессий нашли в Пивоварихе осенью 89-го. С тех пор зона скорби только расширялась. По самым скромным подсчётам, с 1937-го по 40-й год сюда тайно вывезли и захоронили тела около 17 тысяч расстрелянных в Иркутске сибиряков.

Источник: Вести Иркутск

— Точное количество покоящихся здесь людей неизвестно до сих пор. Только в этом году в окрестностях мемориала было обнаружено более 30 так называемых аномальных зон, которые могут оказаться братскими могилами невинно убиенных людей.

Зинаида Шестакова сегодня пришла сюда почтить память отца. Его, обычного слесаря машинно-тракторной станции Братского района, забрали ночью 38-го по ложному доносу якобы за вредительство. Тогда маленькой Зине было три года.

— На руках мама младшего брата держала. И по крыльцу милиция идёт и отец. И всё, больше я ничего не помню, — говорит уроженка Братского района Зинаида Шестакова.

Папу дочка больше не увидела. После многолетних поисков узнала, что он захоронен здесь. По словам Зинаиды и других участников траурного митинга, главное, чтобы люди помнили имена жертв Большого террора.

— Мы сегодня занимаемся проектом общего мемориала для всех, здесь лежащих. Они все — трагически погибшие. И поэтому каждый из них должен быть упомянут в этом мемориале, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

На разработку проекта облбюджет выделил почти 4,5 миллиона рублей. Строительство комплекса стоимостью ещё несколько миллионов начнётся в следующем году. В него также войдёт информационный центр и новая доска памяти, куда можно будет добавлять имена. Тех, кого ещё удастся найти в этом зловещем Пивоварихинском урочище:

— Молодые поисковики под печальную музыку преклоняют колени, возлагают памятную гирлянду, снимают береты и склоняют головы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В нижегородском клубе пара занялась любовью на глазах у всех
Врачи рассказали о последних минутах жизни Марьянова
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
В Госдуму внесен законопроект о посмертном донорстве
Генпрокуратура подала иск против бывшего руководства Каталонии
Концентрация CO2 в атмосфере выросла до максимума
Голикова усомнилась в совести глав бюджетных учреждений
Капитан подлодки Nautilus заявил, что расчленил тело Ким Валль
Кокорин вошел в заявку России на матчи с Аргентиной и Испанией
Спорт
Кокорин вошел в заявку России на матчи с Аргентиной и Испанией Товарищеский матч сборной России с командой Аргентины пройдет 11 ноября и станет первым на московском стадионе «Лужники» после его реконструкции
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь