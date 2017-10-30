Новый мемориальный комплекс в Пивоварихе начнут строить в 2018 году

Источник: Вести Иркутск

— Точное количество покоящихся здесь людей неизвестно до сих пор. Только в этом году в окрестностях мемориала было обнаружено более 30 так называемых аномальных зон, которые могут оказаться братскими могилами невинно убиенных людей.

Зинаида Шестакова сегодня пришла сюда почтить память отца. Его, обычного слесаря машинно-тракторной станции Братского района, забрали ночью 38-го по ложному доносу якобы за вредительство. Тогда маленькой Зине было три года.

— На руках мама младшего брата держала. И по крыльцу милиция идёт и отец. И всё, больше я ничего не помню, — говорит уроженка Братского района Зинаида Шестакова.

Папу дочка больше не увидела. После многолетних поисков узнала, что он захоронен здесь. По словам Зинаиды и других участников траурного митинга, главное, чтобы люди помнили имена жертв Большого террора.

— Мы сегодня занимаемся проектом общего мемориала для всех, здесь лежащих. Они все — трагически погибшие. И поэтому каждый из них должен быть упомянут в этом мемориале, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

На разработку проекта облбюджет выделил почти 4,5 миллиона рублей. Строительство комплекса стоимостью ещё несколько миллионов начнётся в следующем году. В него также войдёт информационный центр и новая доска памяти, куда можно будет добавлять имена. Тех, кого ещё удастся найти в этом зловещем Пивоварихинском урочище: