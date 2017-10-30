Скандал в ЦОНе Алматы: уволен руководитель районного центра

Источник: Zakon.kz

«Да, руководитель районного ЦОНа был уволен. Также освобождена от должности специалист, которая выдавала справки. Оба с 26 октября», — рассказала пресс-секретарь Госкорпорации «Правительство для граждан» Татьяна Фоминова.

По ее словам, сейчас обязанности руководителя районного ЦОНа исполняет Ерлан Туленов.

Напомним, жительница Алматы Анна Димитриевич обвинила Центр обслуживания населения в разглашении ее личных данных. По ее словам, зайдя в свой личный кабинет на портале Egov, она увидела, что кто-то набрал справок без её ведома — адресную справку и справку о наличии (отсутствии) недвижимого имущества.

В Госкорпорации «Правительство для граждан» отметили, что согласно проведенной проверке, на гражданку Анну Дмитриевич действительно были выданы адресная справка и справка на недвижимое имущество. По словам работника ЦОНа, выдавшего справки, к ней обратился сотрудник организации Global Capital. Работника, выдавшего справку без доверенности, ожидает увольнение.

В ForteBank связь с ТОО «Глобал Капитал» и официально опровергли, отметив, что у них не работает человек, указанный в посте Анны.

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин призвал жителей страны перестать «поливать грязью» ЦОНы и предложил варианты решения выявленной проблемы.