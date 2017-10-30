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16:01 (мск), источник: РИА Новости

Гурцкая рассказала о матери погибшей в Шанхае российской модели

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая заявила, что, по ее информации, семья погибшей в Шанхае 14-летней модели является благополучной, а ее мать серьезно относилась к родительским обязанностям.

Источник: РИА Новости

Как ранее сообщал РИА Новости консул генконсульства РФ в Шанхае Андрей Куликов, причиной смерти 14-летней российской модели из Перми, скончавшейся в одной из больниц Шанхая в минувшую пятницу, стала полиорганная недостаточность, вызванная сепсисом. Ранее сообщалось, что девочка болела менингитом.

«Я связывалась с коллегами из Общественной палаты Пермского края, чтобы понять семейную ситуацию молодой девушки. Влада из благополучной семьи, у неё есть сестра и брат, мама — редактор журнала, которая серьезно относится к своим родительским обязанностям», — сказала Гурцкая РИА Новости.

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По ее мнению, невозможно однозначно сказать, кто виновен в этой ситуации. «Мир подиума — жесточайший и безжалостный. За успехом единиц стоят никому не известные трагедии, где и расстройства пищевого поведения, делающие девушек инвалидами, и химические зависимости, и весьма свободные сексуальные нравы. Поэтому я хочу принести соболезнования родным и близким Влады и сказать родителям, атакующим со своими красивыми и такими хрупкими детьми модельные агентства: «А вы уверены, что поступаете правильно? Что ваше желание славы не приведёт к трагедии?», — заявила общественница.

Китайское модельное агентство Esee Model Management заключило трехмесячный контракт с российским модельным агентством Smirnoff Models, на которое работала школьница. Генеральный директор агентства Чжэн И заявил газете Global Times, что смерть девочки никак не связана с ее участием в неделе моды в Шанхае, которая завершилась за неделю до ее кончины. Работодатель также утверждает, что у школьницы всегда были перерывы, ее рабочий день в основном продолжался около восьми часов, а загруженность была умеренной по сравнению с другими моделями. По данным газеты, девочка была госпитализирована в минувшую среду из города Иу в Шанхай, когда почувствовала себя плохо. Спустя два дня она скончалась.

В генконсульстве подтвердили РИА Новости, что школьница находилась в Китае по рабочей визе. Согласно трудовому кодексу Китая, компании могут нанимать на работу несовершеннолетних младше 16 лет для участия в культурных, спортивных мероприятиях, однако они должны получить соответствующее разрешение от национальных властей и гарантировать право детей на получение образования.

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