Концентрация CO2 в атмосфере выросла до максимума за 800 тыс. лет

Источник: AP 2017

Проведенные ее экспертами исследования показали, что по итогам 2016 года средняя концентрация CO2 достигла уровня 403,3 части на млн (в каждом кубометре воздуха 403,3 мл занимает углекислый газ), что на 45% превышает его концентрацию в доиндустриальный период (1750 год).

В отчете ВМО отмечается, что в 2016 году прирост концентрации CO2 в атмосфере установил новый рекорд, что отчасти объясняется сильными засухами в тропических регионах, из-за которых снизилась способность тропических лесов поглощать углекислый газ.

«Темпы роста концентраций CO2 в атмосфере за последние 70 лет почти в сто раз превысили аналогичные темпы роста в конце последнего ледникового периода. Насколько можно судить по данным прямых и косвенных наблюдений, такие резкие изменения уровней CO2 в атмосфере никогда ранее не наблюдались», — подчеркивается в отчете ВМО.

Эксперты ООН предупреждают, что столь быстрый рост концентрации углекислоты в атмосфере неизбежно приведет к глобальному ухудшению климата на планете.

«Без быстрых сокращений выбросов CO2 и других парниковых газов к концу этого столетия нас ожидает опасное повышение температуры, значительно превышающее целевой показатель, установленный Парижским соглашением об изменении климата. Будущие поколения унаследуют гораздо более неблагоприятную для обитания планету», — заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Особую тревогу, по его словам, вызывает то, что «волшебной палочки» для удаления избытка углекислоты из атмосферы у человечества нет, а его удаление естественным путем может занять, как минимум, сотни лет.

«Текущие уровни CO2 соответствуют климату в “равновесном” состоянии, в последний раз наблюдавшемуся в среднем плиоцене (3−5 миллионов лет назад), климату, который был на 2—3 °C теплее и при котором таяли Гренландский и Западно-антарктический ледяные щиты и даже была утеряна часть Восточно-антарктического щита, что привело к повышению уровня моря на 10−20 метров по сравнению с сегодняшним», — говорится в отчете ВМО.