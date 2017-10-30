Администрация Кубани опубликовала программу мероприятий на ноябрьские праздники

Краснодар. 30 окт. — Новая Кубань. Россиян ждут «большие» выходные — с 4 по 7 ноября жители страны будут отдыхать по случаю празднования Дня Народного Единства. В краевой столице на 4 ноября запланировано несколько крупных мероприятий.



Так, в 2 часа дня на улице Красной от улицы Гоголя стартует парад профессиональных и самодеятельных и духовых оркестров с символичным названием «По главной улице с оркестрами!». Финальной точкой музыкального шествия станет Пушкинская площадь, где пройдут уличные гуляния.



В это время любой желающий сможет стать участником фестиваля «Дружба народов». Представители народностей Кубани пригласят на свои интерактивные площадки, выставку Краснодарской краевой общественной организации «Центр национальных культур», уникальные мастер-классы, презентации костюмов.



Основные торжества начнутся с 4 часов с праздничного концерта творческих коллективов Кубани и звезд соседней Адыгеи. Хэдлайнерами концерта станут известные российские группы «Пропаганда» и «IOWA». Завершится мероприятие праздничным фейерверком, сообщает пресс-служба администрации края.



В течение дня участников мероприятия будут угощать в лучших традициях современной многонациональной российской кухни: разнообразными блюдами на мангале, свежайшей выпечкой, десертными блинчиками.



Также с 6 часов вечера под девизом «Искусство объединяет» свои двери перед гостями распахнут театры, библиотеки, музеи и выставочные залы города.