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15:57 (мск), источник: Новая Кубань

Администрация Кубани опубликовала программу мероприятий на ноябрьские праздники

В Краснодаре с размахом отметят День Народного Единства.

Краснодар. 30 окт. — Новая Кубань. Россиян ждут «большие» выходные — с 4 по 7 ноября жители страны будут отдыхать по случаю празднования Дня Народного Единства. В краевой столице на 4 ноября запланировано несколько крупных мероприятий.

Так, в 2 часа дня на улице Красной от улицы Гоголя стартует парад профессиональных и самодеятельных и духовых оркестров с символичным названием «По главной улице с оркестрами!». Финальной точкой музыкального шествия станет Пушкинская площадь, где пройдут уличные гуляния.

В это время любой желающий сможет стать участником фестиваля «Дружба народов». Представители народностей Кубани пригласят на свои интерактивные площадки, выставку Краснодарской краевой общественной организации «Центр национальных культур», уникальные мастер-классы, презентации костюмов.

Основные торжества начнутся с 4 часов с праздничного концерта творческих коллективов Кубани и звезд соседней Адыгеи. Хэдлайнерами концерта станут известные российские группы «Пропаганда» и «IOWA». Завершится мероприятие праздничным фейерверком, сообщает пресс-служба администрации края.

В течение дня участников мероприятия будут угощать в лучших традициях современной многонациональной российской кухни: разнообразными блюдами на мангале, свежайшей выпечкой, десертными блинчиками.

Также с 6 часов вечера под девизом «Искусство объединяет» свои двери перед гостями распахнут театры, библиотеки, музеи и выставочные залы города.

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