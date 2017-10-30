Крайняя необходимость: В каких случаях не наказывают за нарушения ПДД в Казахстане

Источник: Tengrinews

Как пояснил Владислав Мадзигон, казахстанцы могут воспользоваться положениями статьи 37 КоАП РК «Крайняя необходимость», к примеру, когда необходимо срочно доставить пострадавшего в ДТП в больницу.

«Крайняя необходимость — если жизни человека угрожает опасность и если вызов скорой помощи займет большое количество времени — на станции скажут, что скорая долго будет ехать к месту аварии, к примеру на трассе, а человека уже необходимо доставить в больницу. Если водитель, в таком случае, посадив человека в машину, отвез его в больницу, он может быть освобожден от ответственности за оставление места ДТП. В то же время, он обязан вернуться на место аварии, дождаться полицейских и дать им пояснения», — сказал адвокат.

Также водитель может быть освобожден от ответственности, по его словам, если он, к примеру, выехал на встречную полосу, чтобы предотвратить смертельную аварию, загородив своим автомобилем пешехода или транспорт с детьми.

«В качестве доказательств своих действий можно использовать медицинские документы, показания свидетелей, запись с видеорегистратора. От ответственности могут освободить на стадии дознания или на стадии суда. При этом, не стоит исключать, что ответственность может все-таки наступить, если правоохранительные органы не посчитают, что действия попадают под положения этой статьи», — сказал адвокат.

Также он привел примеры, когда действия человека явно не подпадают под положения статьи 37 КоАП РК. Это доставление человека с температурой в больнице, если оказалось, что его состояние здоровья не было смертельным и можно было дождаться скорой помощи, или срочная поездка на работу под угрозой увольнения за опоздание.

Согласно статье 37 КоАП РК «Крайняя необходимость», не является административным правонарушением причинение вреда охраняемым настоящим Кодексом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей жизни, здоровью, правам и законным интересам данного лица или иных лиц, интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не допущено превышения пределов крайней необходимости.

Отметим, в этой же статье предусмотрены и случаи превышения пределов крайней необходимости, к примеру, причинение вреда охраняемым интересам, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстановке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что суд оправдал водителя, пересекшего двойную сплошную полосу в связи с тем, что нарушение имело место вследствие крайней необходимости — мужчина вез супругу в роддом, у женщины начались схватки.

Инцидент произошел в сентябре 2017 года в Атырау по улице Курмангазы. Мужчина вез в роддом супругу, очень торопился и, спускаясь с моста, свернул на улице Курмангазы в неположенном месте с пересечением сплошной двойной полосы. Полицейский остановил его, однако, оценив ситуацию, позволил водителю сперва отвезти жену в роддом (семья ожидала двойню, у женщины начались схватки), а уже потом заняться оформлением протокола. Материал передали в суд.