Приставы арестовали погрузчик у фирмы-должника в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября, ИА УралПолит.Ru. Судебные
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября, ИА УралПолит.Ru. Судебные
Представители ООО, взяв у банка миллион двести тысяч рублей под залог имущества, а именно фронтального погрузчика «Митсубер», не имея возможности погасить долг, стало скрываться от кредитора. Банк обратился в суд, где было вынесено решение в его пользу, сообщили в
Должник добровольно предоставить имущество отказался и скрывал, где держит технику.
Приставам стало известно, что погрузчик сдается в аренду и в ближайшее время будет перевезен в Пермский край.
«Водитель погрузчика был остановлен сотрудниками ГИБДД на стационарном посту ДПС вблизи села Дружинино для проверки документов. Судебный
«Митсубер» был эвакуирован и сдан на ответственное хранение банку. Он будет передан на реализацию в Росимущество.