Приставы арестовали погрузчик у фирмы-должника в Екатеринбурге

Представители ООО, взяв у банка миллион двести тысяч рублей под залог имущества, а именно фронтального погрузчика «Митсубер», не имея возможности погасить долг, стало скрываться от кредитора. Банк обратился в суд, где было вынесено решение в его пользу, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Должник добровольно предоставить имущество отказался и скрывал, где держит технику.

Приставам стало известно, что погрузчик сдается в аренду и в ближайшее время будет перевезен в Пермский край.

«Водитель погрузчика был остановлен сотрудниками ГИБДД на стационарном посту ДПС вблизи села Дружинино для проверки документов. Судебный пристав-исполнитель с представителем банка незамедлительно выехали по месту нахождения погрузчика на пост ДПС для его изъятия», — говорится в сообщении.