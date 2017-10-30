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15:43 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермь украсят светящиеся мамонты

В Перми установят композицию Мамонт с мамонтенком высотой до 3 метров.

Источник: Вести - Пермь

К Новому году Пермь украсят гигантские светящиеся фигуры мамонта с мамонтенком. Муниципальное предприятие «Горсвет» объявило соответствующий аукцион на поставку элементов праздничного оформления улиц города к Новому году. Соответствующее объявление размещено на сайте госзакупок.

Как указано в техзадании, в Перми должны установить композицию Мамонт с мамонтенком. Также на городских улицах появятся такие фигуры, как ракета Деда Мороза высотой 4,5 метра и длиной 10 метров, световые звездочки и элементы Пермского звериного стиля на опорах линий электропередач.

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