Летучая получила работу на Первом канале после проверки больницы в Воронеже

Одновременно с постом Елены Летучей интернет-издание gazeta.ru рассказало о новом проекте звезды «Ревизорро» и о том, как телеведущей заинтересовался главный федеральный телеканал.

— Новый проект получил название «Летучий отряд», в который за помощью может обратиться любой человек — для этого нужно записать видео, написать письмо на сайт Первого или пост в социальные сети с хэштегом «#летучийотряд». Программа «будет принимать обращения не только о нарушениях в ресторанах и отелях» ©.