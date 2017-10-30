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17:00 (мск), источник: 36on.ru

Летучая получила работу на Первом канале после проверки больницы в Воронеже

Об этом популярная телеведущая сообщила сегодня, 30 октября, в своем Instagram.

Одновременно с постом Елены Летучей интернет-издание gazeta.ru рассказало о новом проекте звезды «Ревизорро» и о том, как телеведущей заинтересовался главный федеральный телеканал.

— Новый проект получил название «Летучий отряд», в который за помощью может обратиться любой человек — для этого нужно записать видео, написать письмо на сайт Первого или пост в социальные сети с хэштегом «#летучийотряд». Программа «будет принимать обращения не только о нарушениях в ресторанах и отелях» ©.

Известно, что Первый канал пригласил Летучую после скандального репортажа из Воронежской больницы № 2, который был сделан 3 октября.

«Мы просто оценили хайп», — сообщил gazeta.ru источник на Первом канале.

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