Летучая получила работу на Первом канале после проверки больницы в Воронеже
Об этом популярная телеведущая сообщила сегодня, 30 октября, в своем Instagram.
Об этом популярная телеведущая сообщила сегодня, 30 октября, в своем Instagram.
Одновременно с постом Елены Летучей
— Новый проект получил название «Летучий отряд», в который за помощью может обратиться любой человек — для этого нужно записать видео, написать письмо на сайт Первого или пост в социальные сети с хэштегом «#летучийотряд». Программа «будет принимать обращения не только о нарушениях в ресторанах и отелях» ©.
Известно, что Первый канал пригласил Летучую после скандального репортажа из Воронежской больницы № 2, который был сделан 3 октября.
«Мы просто оценили хайп», — сообщил gazeta.ru источник на Первом канале.