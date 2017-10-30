Голикова усомнилась в совести глав бюджетных учреждений

«Мы видим это (высокие зарплаты — прим. ред.) не только, скажем, в государственных корпорациях или акционерных обществах, которые проверяем, но и часто видим среди дочерних структур, которые создаются за счет взносов в уставные капиталы из федерального бюджета, но и в обычных федеральных государственных бюджетных учреждениях, которые функционируют на принципах установления государственного задания и, в общем, неплохо себе поживают», — сообщила Голикова в интервью телеканалу НТВ.

Она признала, что «никто их в этом не ограничивает, они ничего не нарушают». «С другой стороны, возникает вопрос, когда в 2014—2016 годах, и сейчас, и на 2018 год президент провозглашает идеологию все-таки более умеренных темпов роста заработной платы, тем не менее, подведомственные этим же министерствам учреждения позволяют себе больше. Они справедливо говорят, у нас же нет таких ограничений, как у вас на госслужбе. Но хочется задать другой вопрос: а совесть, с ней как?» — добавила глава Счетной палаты.