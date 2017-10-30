Свадебный торт Елизаветы II и герцога Эдинбургского воссоздали в честь 70-летия торжества
Процесс создания кулинарного шедевра занял несколько месяцев.
Процесс создания кулинарного шедевра занял несколько месяцев.
ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Лондонские кондитеры из известной кулинарной школы Le Cordon Bleu воссоздали к 70-летию («платиновому» юбилею) свадьбы Елизаветы II и герцога Эдинбургского принца Филипа белоснежный торт с их торжества, состоявшегося 20 ноября 1947 года. Кондитеры намерены подарить супругам верхнюю, особо украшенную часть торта. Остальные три яруса будут направлены пенсионерам в Королевскую больницу Челси, а также в другие дома престарелых и благотворительные организации.
Высота торта — почти 3 м, вес — около 227 кг. Уточняется, что для его изготовления (процесс создания кулинарного шедевра занял несколько месяцев) потребовалось 700 яиц и почти 16 л рома. В процессе работы команда под руководством главного
«Для меня стала большой честью просьба воссоздать точную копию невероятного торта, — призналась мисс Уолш. — Правда, с проектом сразу же возникли проблемы
«Каждая деталь вначале производилась вручную, чтобы потом стать образцом, трафаретом для создания идентичного торта», — вспоминает Уолш.
«Платиновый» юбилей свадьбы королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского принца Филипа — первое в истории подобное событие в жизни венценосной пары. В честь юбилея запланирована чеканка специальных коллекционных монет.
Серии монет номиналом пять, 10 и 20 фунтов чеканятся по технологии улучшенного качества с использованием золота и серебра. На лицевой их части — профили Елизаветы II и ее супруга, на реверсе — изображение четы верхом на лошадях (пара увлекается верховой ездой) с надписью «WEDDED LOVE HAS JOINED THEM IN HAPPINESS. 1947−2017».
Свадебная церемония состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве в присутствии 2 тыс. гостей. Эта служба транслировалась в прямом эфире для 200 млн радиослушателей по всему миру.
История Елизаветы II и герцога Эдинбургского
Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне, во время крещения в Букингемском дворце она была названа
Принц Филип родился на греческом острове Корфу 10 июня 1921 года. Он был младшим из пяти детей греческого принца Андрея и принцессы Алисы Баттенбергской. Вскоре после рождения родители перевезли его во Францию, а затем — в Великобританию, где он сделал военную карьеру и до 1951 года служил в рядах королевских ВМС. В феврале 1947 года принц принял британское подданство.
Встреча будущих супругов состоялась во время посещения 13-летней принцессой Елизаветой британского Королевского
Подвенечный наряд принцессы был создан модельером Норманом Хартнеллом. Длинное платье из шелка цвета слоновой кости украшали цветы из страз и 10 тыс. жемчужин. На Елизавете были бриллиантовая тиара и браслет, подаренные женихом. Молодые получили около 10 тыс. поздравительных телеграмм и 2 тыс. 500 подарков со всего мира, в том числе ткань, сотканную Махатмой Ганди, Мейссенский фарфор от папы римского, стеклянную чашу, на которой были выгравированы пожелания счастья от президента США Гарри Трумэна. В числе оригинальных даров — радиоприемник, швейная машинка, 500 ящиков с консервированными ананасами, засахаренным миндалем, консервами с лососевой рыбой.
Свадебное путешествие чета провела в Шотландии, однако, по словам самой Елизаветы, особое место в ее сердце занимает остров Мальта, где они провели первые дни совместной жизни. В 1949—1951 годах Елизавета неоднократно приезжала на Мальту, где принц Филип служил на боевом корабле «Чекерс». Именно поэтому юбилейную дату супруги решили отметить на острове.
В день женитьбы Филип получил титул герцога Эдинбургского, который традиционно носили британские короли, а спустя 10 лет — титул принца Соединенного Королевства. В 2007 году принцу Филипу будет присвоено официальное звание
В королевской семье четверо детей: наследник престола — старший сын Чарльз, принц Уэльский (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю, герцог Йоркский (1960) и принц Эдвард (1964). У супругов семеро внуков.