Свадебный торт Елизаветы II и герцога Эдинбургского воссоздали в честь 70-летия торжества

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Лондонские кондитеры из известной кулинарной школы Le Cordon Bleu воссоздали к 70-летию («платиновому» юбилею) свадьбы Елизаветы II и герцога Эдинбургского принца Филипа белоснежный торт с их торжества, состоявшегося 20 ноября 1947 года. Кондитеры намерены подарить супругам верхнюю, особо украшенную часть торта. Остальные три яруса будут направлены пенсионерам в Королевскую больницу Челси, а также в другие дома престарелых и благотворительные организации.

Высота торта — почти 3 м, вес — около 227 кг. Уточняется, что для его изготовления (процесс создания кулинарного шедевра занял несколько месяцев) потребовалось 700 яиц и почти 16 л рома. В процессе работы команда под руководством главного шеф-повара Джулии Уолш изучила архивные документы и пересмотрела старые фотографии.

«Для меня стала большой честью просьба воссоздать точную копию невероятного торта, — призналась мисс Уолш. — Правда, с проектом сразу же возникли проблемы из-за огромных размеров и масштабов работы. С самых первых этапов задача создания подобного торта стала для нас проблемой. В процессе изготовления были изготовлены даже специальные банки для поддержки сладкого сооружения во время выпечки».

«Каждая деталь вначале производилась вручную, чтобы потом стать образцом, трафаретом для создания идентичного торта», — вспоминает Уолш.

«Платиновый» юбилей свадьбы королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского принца Филипа — первое в истории подобное событие в жизни венценосной пары. В честь юбилея запланирована чеканка специальных коллекционных монет.

Серии монет номиналом пять, 10 и 20 фунтов чеканятся по технологии улучшенного качества с использованием золота и серебра. На лицевой их части — профили Елизаветы II и ее супруга, на реверсе — изображение четы верхом на лошадях (пара увлекается верховой ездой) с надписью «WEDDED LOVE HAS JOINED THEM IN HAPPINESS. 1947−2017».

Свадебная церемония состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве в присутствии 2 тыс. гостей. Эта служба транслировалась в прямом эфире для 200 млн радиослушателей по всему миру.

История Елизаветы II и герцога Эдинбургского

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне, во время крещения в Букингемском дворце она была названа Елизаветой-Александрой-Марией. Принадлежит к династии Виндзоров. В 1936 году стала престолонаследницей, взошла на престол 6 февраля 1952 года, коронована 2 июня 1953 года.

Принц Филип родился на греческом острове Корфу 10 июня 1921 года. Он был младшим из пяти детей греческого принца Андрея и принцессы Алисы Баттенбергской. Вскоре после рождения родители перевезли его во Францию, а затем — в Великобританию, где он сделал военную карьеру и до 1951 года служил в рядах королевских ВМС. В феврале 1947 года принц принял британское подданство.

Встреча будущих супругов состоялась во время посещения 13-летней принцессой Елизаветой британского Королевского военно-морского колледжа в Дартмуре, где учился Филип Маунтбэттен. Во время Второй мировой войны молодые люди обменивались письмами, Филип навещал королевскую семью в Англии. О помолвке было объявлено 10 июля 1947 года, а 20 ноября в Лондоне в Вестминстерском аббатстве состоялось бракосочетание Елизаветы и Филипа.

Подвенечный наряд принцессы был создан модельером Норманом Хартнеллом. Длинное платье из шелка цвета слоновой кости украшали цветы из страз и 10 тыс. жемчужин. На Елизавете были бриллиантовая тиара и браслет, подаренные женихом. Молодые получили около 10 тыс. поздравительных телеграмм и 2 тыс. 500 подарков со всего мира, в том числе ткань, сотканную Махатмой Ганди, Мейссенский фарфор от папы римского, стеклянную чашу, на которой были выгравированы пожелания счастья от президента США Гарри Трумэна. В числе оригинальных даров — радиоприемник, швейная машинка, 500 ящиков с консервированными ананасами, засахаренным миндалем, консервами с лососевой рыбой.

Свадебное путешествие чета провела в Шотландии, однако, по словам самой Елизаветы, особое место в ее сердце занимает остров Мальта, где они провели первые дни совместной жизни. В 1949—1951 годах Елизавета неоднократно приезжала на Мальту, где принц Филип служил на боевом корабле «Чекерс». Именно поэтому юбилейную дату супруги решили отметить на острове.

В день женитьбы Филип получил титул герцога Эдинбургского, который традиционно носили британские короли, а спустя 10 лет — титул принца Соединенного Королевства. В 2007 году принцу Филипу будет присвоено официальное звание принца-консорта. Этот титул является формальным, входит в официальный перечень британского дворца, в истории королевства только один человек носил его — муж королевы Виктории принц Альберт.