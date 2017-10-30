Кота Мартика ищут в Национальном аэропорту «Минск» вторые сутки

Хозяева кота везли его из Санкт-Петербурга в Женеву транзитом через белорусскую столицу. Как сообщили владельцы Мартика в соцсетях, перенесший достаточно сложный полет из Санкт-Петербурга кот уже в Национальном аэропорту Минск находился в стрессе, и когда открыли переноску, сбежал.

«Кота еще не нашли. Поиски продолжаются. Ищут и кинологи, и сотрудники багажного отделения», — сообщили Sputnik в понедельник в круглосуточной диспетчерской службе Национальное аэропорта.

По словам собеседников агентства, поиски животного прекращать не будут до тех пор, пока Мартика не найдут.

«Вряд ли кот сбежал из здания аэропорта. Если бы это произошло, то кот оказался бы на взлетной полосе, и его заметили», — сказали в аэропорту.

Хозяева Мартика сообщили, что он молодой, пушистый, длинношерстный, и по окрасу похож на сиамского.

Комплект документов

Действующие нормы предусматривают, что гражданин может перевозить авиатранспортом животных и птиц, если согласует такую перевозку с авиакомпанией, а также при разрешении стран прибытия или транзита при международных перелетах.

Для того, чтобы перевезти животное, необходимо оформить комплект документов. Животное должно иметь ветеринарный паспорт международного образца, в котором содержатся данные о всех прививках (они должны быть сделаны не позднее 1 года от даты вылета и не ранее 1 месяца до нее), и фотографию (если животное старше одного года). Обязательным условием является чипирование животного.

Поход в ветклинику

С этими документами владелец животного обязан обратиться в государственную ветклинику по месту жительства и получить ветеринарный сертификат гособразца. Этот сертификат в аэропорту, после осмотра ветеринара, обменивается на разрешение на ввоз, которое и станет главным документом для перевозимого животного до самого конца маршрута.

Примечательно, что питомца можно перевозить авиатранспортом и без сопровождения владельца.

Самостоятельный полет

В Беларуси нет компаний, которые занимаются карго-перевозками животных, но многие белорусы пользуются услугами украинских и российских авиакомпаний.

Так, в одной из украинских компаний Sputnik пояснили, что когда животное летит самолетом карго, то есть без сопровождения владельца, оно может быть извлечено из клетки или переноски ветеринаром (в транзитных полетах). Все остальные случаи, когда животное необходимо предъявить для осмотра, должны быть исключены.

Клетки и переноски

У авиакомпаний также существуют свои требования относительно клеток и переносок: в них должно быть жесткое непротекаемое дно и надежные замки, в клетках должна быть еда и вода, а также непромокаемая пеленка.

Кроме того, указывается, что помещенное в клетку животное должно иметь ошейник или шлейку, а также поводок, которые крепятся к клетке. Такая система страхует от того, чтобы животное не убежало, если возникнет необходимость достать его из клетки.