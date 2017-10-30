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16:09 (мск), источник: Комсомольская правда

На двух линиях метро Петербурга составы вагонов станут длиннее

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена Северной столицы.

В петербургской подземке вовсю готовятся к открытию новых станций, а также к тому, что в 2018 году город примет Чемпионат мира по футболу.

В связи с этими событиями на 4 и 5 линия метро Петербурга — это фиолетовая и оранжевая ветки — изменят место остановки первого вагона.

— Петербургский метрополитен производит подготовку станций для обслуживания Линии 4 составами семивагонного формирования, Линии 5 — составами восьмивагонного формирования. В связи с этим, необходимо перенести место остановки первого вагона, для чего производятся технические мероприятия на станциях Линии 4 и 5, — сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Изменений по количеству вагонов в составах, работающих на Линиях, в настоящее время не произошло, как и прежде эксплуатируются составы шестивагонного формирования.

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