На двух линиях метро Петербурга составы вагонов станут длиннее
Об этом сообщили в
Об этом сообщили в
В петербургской подземке вовсю готовятся к открытию новых станций, а также к тому, что в 2018 году город примет Чемпионат мира по футболу.
— Петербургский метрополитен производит подготовку станций для обслуживания Линии 4 составами семивагонного формирования, Линии 5 — составами восьмивагонного формирования. В связи с этим, необходимо перенести место остановки первого вагона, для чего производятся технические мероприятия на станциях Линии 4 и 5, — сообщили в
Изменений по количеству вагонов в составах, работающих на Линиях, в настоящее время не произошло, как и прежде эксплуатируются составы шестивагонного формирования.