На двух линиях метро Петербурга составы вагонов станут длиннее

В петербургской подземке вовсю готовятся к открытию новых станций, а также к тому, что в 2018 году город примет Чемпионат мира по футболу.

В связи с этими событиями на 4 и 5 линия метро Петербурга — это фиолетовая и оранжевая ветки — изменят место остановки первого вагона.

— Петербургский метрополитен производит подготовку станций для обслуживания Линии 4 составами семивагонного формирования, Линии 5 — составами восьмивагонного формирования. В связи с этим, необходимо перенести место остановки первого вагона, для чего производятся технические мероприятия на станциях Линии 4 и 5, — сообщили в пресс-службе петербургской подземки.