Около 1200 водителей оштрафованы за нарушение ПДД
В период с 27 по 29 октября Национальная патрульная инспекция (НПИ) провела серию мероприятий по предотвращению нарушений общественного порядка и
В период с 27 по 29 октября Национальная патрульная инспекция (НПИ) провела серию мероприятий по предотвращению нарушений общественного порядка и
Сотрудники НИП обнаружили 40 пьяных водителей за рулем, а 364 превысили допустимый предел скорости.
Кроме того, учитывая туманы, которые в последнее время зачастую становились причиной аварий, полицейские уделили особое внимание тонировке окон. В этом контексте произошло около 70 нарушений.
Всего было зафиксировано около 1200 нарушений ПДД.