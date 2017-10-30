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16:55 (мск), источник: Actualitati.md

Около 1200 водителей оштрафованы за нарушение ПДД

В период с 27 по 29 октября Национальная патрульная инспекция (НПИ) провела серию мероприятий по предотвращению нарушений общественного порядка и дорожно-транспортных происшествий.

Источник: Actualitati.md

Сотрудники НИП обнаружили 40 пьяных водителей за рулем, а 364 превысили допустимый предел скорости.

Кроме того, учитывая туманы, которые в последнее время зачастую становились причиной аварий, полицейские уделили особое внимание тонировке окон. В этом контексте произошло около 70 нарушений.

Всего было зафиксировано около 1200 нарушений ПДД.

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