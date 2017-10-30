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17:03 (мск), источник: Вести - Самара

В Красноармейском районе объявлен карантин из-за вспышки африканской чумы свиней

С сегодняшнего дня в Красноармейском районе объявляется карантин из-за вспышки африканской чумы свиней. В трёх личных подворьях районного центра погибли 8 животных.

Источник: РИА "Новости"

574 свиньи в 5 километровой зоне — туда вошел один населенный пункт — поселок Красноармейское — будут уничтожены. Точная причина заражения не известна. Вероятен занос вируса грызунами, которые в холода активно мигрируют.

Не исключено, что напасть принесли дикие кабаны или же животные заразились через мясные отходы, привезенные, к примеру, из Саратовской области, где каждую неделю фиксируется новая вспышка.

В Самарской области случай африканской чумы — уже второй.

В марте этого года режим чрезвычайной ситуации- объявляли в Хворостянском районе. Напомню, что людям заболевание не передается.

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