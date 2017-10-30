В Красноармейском районе объявлен карантин из-за вспышки африканской чумы свиней

Источник: РИА "Новости"

574 свиньи в 5 километровой зоне — туда вошел один населенный пункт — поселок Красноармейское — будут уничтожены. Точная причина заражения не известна. Вероятен занос вируса грызунами, которые в холода активно мигрируют.

Не исключено, что напасть принесли дикие кабаны или же животные заразились через мясные отходы, привезенные, к примеру, из Саратовской области, где каждую неделю фиксируется новая вспышка.

В Самарской области случай африканской чумы — уже второй.