В Красноармейском районе объявлен карантин из-за вспышки африканской чумы свиней
С сегодняшнего дня в Красноармейском районе объявляется карантин
С сегодняшнего дня в Красноармейском районе объявляется карантин
574 свиньи в 5 километровой зоне — туда вошел один населенный пункт — поселок Красноармейское — будут уничтожены. Точная причина заражения не известна. Вероятен занос вируса грызунами, которые в холода активно мигрируют.
Не исключено, что напасть принесли дикие кабаны или же животные заразились через мясные отходы, привезенные, к примеру, из Саратовской области, где каждую неделю фиксируется новая вспышка.
В Самарской области случай африканской чумы — уже второй.
В марте этого года режим чрезвычайной ситуации- объявляли в Хворостянском районе. Напомню, что людям заболевание не передается.