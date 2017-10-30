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16:56 (мск), источник: Sputnik.md

Елки раздора: где в Кишиневе будут праздновать Рождество и Новый год

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Эксперименты в Кишиневе продолжаются. На этот раз под горячую руку чиновников попало празднование Нового года и Рождества? Правительство Молдовы решило взять на себя организацию зимних праздников в столице республики.

Источник: Sputnik.md

Рождественскую ярмарку передислоцировали

По замыслу кабмина, рождественская ярмарка переедет с центральной площади на улицу 31 Августа 1989 года и будет располагаться на отрезке между улицами Митрополита Бонулеску Бодони и Александра Пушкина.

«Документ об организации в этой зоне рождественской ярмарки будет подписан сегодня. Эта инициатива правительства Республики Молдова. Начиная с 15 декабря до 14 января здесь будет работать ярмарка», — заявил в понедельник на заседании муниципальных служб и.о. мэра (примара) Кишинева Нистор Грозаву.

Как отметил чиновник, инициатива направлена на то, чтобы «отпраздновать Новый год не то чтобы более цивилизованно, но так, как это делают во многих городах мира».

«Были проанализированы несколько вариантов, где можно было провести эти мероприятия… Мы понимаем, что будут определенные неудобства, но это лучшее решение, хотя бы потому, что в указанной зоне находятся два музея, театр, Национальная библиотека и Национальный дворец», — сказал Грозаву.

Чиновник напомнил, что ранее предлагалось участок улицы 31 Августа переоборудовать в пешеходную зону. Таким образом, как сказал Грозаву, эта инициатива станет своеобразным тестом.

«Есть вещи, которые с урбанистической точки зрения, можно спланировать, но здесь нельзя точно сказать, хорошо или плохо этот участок будет функционировать как пешеходная зона», — отметил и.о. примара.

Возвращаясь к вопросу организации рождественской ярмарки, чиновник отметил, что «дети, которые приезжают со всей республики, смогут посетить не только дом Мош Крэчуна, но и пойти в театр, посетить библиотеку, концерты, которые будут проходить в Национальном дворце. Все это в одном комплексе».

Одна, две или три елки… кто больше?

По словам Грозаву, в то же время площадь Великого национального собрания будет использоваться как прежде, «но без каруселей и без других элементов, которые там не должны находиться».

Как будет проходить праздник на новом месте решит специальная правительственная комиссия. По словам Грозаву, пешеходную зону планируют разбить на три участка. В одной из них обустроят ярмарку, во второй — карусели, возможно даже бесплатные, а третья — предназначена для веселья и прогулок.

«Одна из рождественских елок будет размещена в центре фонтана Национального дворца, а вторая — традиционно на площади Великого национального собрания. То есть будет две елки», — сказал Грозаву.

А вот отстраненный на время следствия с поста мэра Кишинева Дорин Киртоакэ решил подсчитать, сколько всего елок появится в столице. По мнению либерала, елок будет три — одна на площади Великого национального собрания — одна, другая у Арки Победы, а третья — у правительства. Киртоакэ, чья судьба на посту мэра Кишинева решится на референдуме 19 ноября, задумался над тем, чтобы провести еще один плебисцит и поинтересоваться у горожан — на площади или «сзади».

Глава фракции Партии социалистов Республики Молдова в мунсовете Кишинева Ион Чебан раскритиковал инициативу о том, чтобы организацией зимних праздников занималось правительство. Он также отметил, что мэрия Кишинева может и сама с этим справится.

«Уверен, что мэрия обладает достаточными возможностями для этого. Но не так, как это было в последние несколько лет… Два года подряд мы предлагаем, чтобы были концепция, сотрудничество, чтобы были Деды Морозы, которые бесплатно дарили улыбки детям. А может даже и конфеты…», — сказал Чебан.

Транспортного коллапса не избежать

Праздники обещают быть с ноткой транспортного хаоса. На целый месяц — с 15 декабря по 14 января — участок 31 Августа 1989 года перекроют. По словам Грозаву, троллейбусы перенаправят на улицу А. Матеевича, а микроавтобусы могут объезжать участок по улице Букурешть, а частный транспорт будет ездить по улице М. Когэлничану либо по бульвару Штефан чел Маре. Наибольшую проблему, по словам Грозаву, представляют парковочные места, которых в этой зоне насчитывается достаточно много. Чиновник обратился за помощью и консультацией по этому вопросу к правоохранительным органам.

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