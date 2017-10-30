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17:15 (мск), источник: РИАЦ

Сеть пунктов обслуживания карты «Волна» в Волгограде расширяется за счет вузов

Городской центр управления перевозками в Волгограде рассматривает возможность открытия в стенах Волгоградского государственного университета и Волгоградского аграрного университета дополнительных пунктов приобретения и пополнения транспортной карты «Волна».

Источник: РИАЦ

В настоящее время в Советском районе Волгограда действуют 14 пунктов обслуживания карты.

Подобный пункт, в стенах вуза, сегодня уже успешно работает в здании Волгоградского государственного технического университета на проспекте им. В. И. Ленина, 28 с 20 числа каждого месяца по 10 число следующего месяца. За время работы трехнедельной работы пункта с конца сентября по начало октября в нем подключили и пополнили более 300 транспортных карт «Волна».

По данным городского центра управления пассажирскими перевозками, молодежь активно использует для оплаты проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах студенческие проездные билеты. Так, за последние 7 месяцев студенты приобрели порядка 7,5 тысяч фиолетовых транспортных карт «Волна», записав на них удобный тарифный план безлимитного проездного на месяц. Они позволяют молодым людям экономить на проезде в муниципальном общественном транспорте до 30%. Сотрудники вузов пользуются общегражданскими проездными билетами, электронными кошельками и услугой «60 минут», предусматривающей совершение неограниченного количества пересадок в течение часа после оплаты проезда. Использование транспортной карты «Волна» в качестве электронного кошелька позволяет пассажирам экономить на оплате поездок 10%.

Добавим, что транспортные карты «Волна» волгоградцы могут приобрести и пополнить в 82 стационарных пунктах. Это сервисный центр «Волна» на ул. Советская, 7, кассы МУП «Метроэлектротранс», киоски ОАО «Союзпечать», отделения ФГУП «Почта России» и ООО «ТАВС Волга», касса Центрального автовокзала Волгограда. Внести денежные средства на баланс карты «Волна» пассажиры могут также в 44 отделениях ПАО «Сбербанк» по всему Волгограду. Приобрести карту «Волна» с тарифным планом электронного кошелька также можно у кондукторов автобусов большой вместимости, работающих на опорных муниципальных маршрутах. Таких мобильных пунктов насчитывается порядка 270. Таким образом, полный перечень пунктов распространения электронной транспортной карты расширен почти до 400.

Напомним, современным удобным и экономически выгодным инструментом оплаты проезда в общественном транспорте на муниципальных маршрутах волгоградцы начали пользоваться с января 2017 года. Переход к безналичным расчетам за поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах позволил значительно упростить и ускорить процесс выдачи разового билета. При использовании транспортной карты «Волна» пассажиры могут экономить от 10% до 50% благодаря широкой линейке разнообразных тарифных планов и услуг на базе электронной карты.

Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда происходит в рамках реализации комплексной транспортной схемы, призванной упорядочить пассажирские перевозки, сделать их удобными, доступными и безопасными. Решению этих задач способствует системная работа по обновлению и увеличению подвижного состава на муниципальных направлениях. Кроме того, в июле 2017 года крупное муниципальное предприятие «Метроэлектротранс» приняло на себя функции по организации перевозок по внутригородским водным маршрутам. Это позволило интегрировать речные перевозки в общую систему перевозок и обеспечить волгоградцев тем уровнем пассажирского обслуживания, которого они достойны. С 1 августа стало возможным оплачивать проезд на внутригородских водных маршрутах транспортной картой «Волна», используемой в качестве электронного кошелька.

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