Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
В деле полковника Захарченко появился эпизод о взятке «натурой»
Россиянина после крушения спасло выложенное мхом слово "Спасите"
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Эксперт заявила, что Киеву нужна помощь военных РФ с мандатом ООН
США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Украинец проанализировал зарплаты в Крыму и Одессе: СМИ о выводах
Мнение о новых пулеметах из РФ: цари полей
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12Праздник миллиона огней
16:47 (мск), источник: Sputnik.by

Умер Народный художник Беларуси Георгий Поплавский

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Народный художник Беларуси Георгий Поплавский умер на 87-м году жизни, сообщили в Белорусском союзе художников.

Источник: Sputnik.by

Академик Национальной академии наук и Российской академии искусств Поплавский родился в Ровно (Украина) 15 февраля 1931 года. В 1955 году окончил Минское худучилище, в 1961 году — Белорусский театрально-художественный институт.

«Прощание с Георгием Поплавским пройдет 1 ноября в здании НАН Беларуси», — сообщили Sputnik в понедельник в БСХ.

Поплавский является один из именитых и заслуженных белорусских графиков и живописцев, расцвет его творчества пришелся на 60-е — 80-годы прошлого века. Он работал в различных техниках станковой и книжной графики, живописи. Известность Полавскому принесли, в первую очередь, графические циклы, среди которых «Память» (1968), «Браславщина — край озерный» (1971−1998), «Командиры» (1973), «Море Беринга» (1979), «Время длинных ножей» (1982), «Чернобыль. Деревья без листвы» (1987).

Также Поплавский сделал графические работы для большого количества книг с произведениями Янки Купалы, Якуба Коласа, Аркадия Кулешова, Владимира Короткевича, Василя Быкова, Алеся Адамовича.

Работы художника находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина, Центральном доме художника в Москве, Русском музее в Санкт-Петербурге, музеях Смитсоновского института в Вашингтоне.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кота Мартика ищут в Национальном аэропорту Минск вторые сутки
Выходные в 2018 году: Минтруда уже разработало график
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
Путин призвал подвести черту под расколом народа
Авиакомпания «Победа» подала в суд на Росавиацию и Минтранс
Концентрация CO2 в атмосфере выросла до максимума
Экс-главу штаба Трампа Манафорта обвинили в заговоре против США
Капитан подлодки Nautilus сознался в расчленении тела Ким Валль
Назван состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией
Спорт
Два миллиона за свободу. Что делать Шипачеву О всех возможных вариантах продолжения карьеры российского нападающего
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь