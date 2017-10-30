Умер Народный художник Беларуси Георгий Поплавский

Источник: Sputnik.by

Академик Национальной академии наук и Российской академии искусств Поплавский родился в Ровно (Украина) 15 февраля 1931 года. В 1955 году окончил Минское худучилище, в 1961 году — Белорусский театрально-художественный институт.

«Прощание с Георгием Поплавским пройдет 1 ноября в здании НАН Беларуси», — сообщили Sputnik в понедельник в БСХ.

Поплавский является один из именитых и заслуженных белорусских графиков и живописцев, расцвет его творчества пришелся на 60-е — 80-годы прошлого века. Он работал в различных техниках станковой и книжной графики, живописи. Известность Полавскому принесли, в первую очередь, графические циклы, среди которых «Память» (1968), «Браславщина — край озерный» (1971−1998), «Командиры» (1973), «Море Беринга» (1979), «Время длинных ножей» (1982), «Чернобыль. Деревья без листвы» (1987).

Также Поплавский сделал графические работы для большого количества книг с произведениями Янки Купалы, Якуба Коласа, Аркадия Кулешова, Владимира Короткевича, Василя Быкова, Алеся Адамовича.