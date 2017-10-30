Круг в приоритете: донским водителям больше не придется раздумывать на кольцах
Донским водителям больше не придется раздумывать над приоритетностью движения на кольцах.
Донским водителям больше не придется раздумывать над приоритетностью движения на кольцах.
В России вступили в силу изменения ПДД, согласно которым на перекрестке с круговым движением приоритет всегда принадлежит водителям, которые едут по кольцу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства страны.
На Дону есть несколько десятков кольцевых пересечений и ранее правила приоритетности на них разнились.