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17:54 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Круг в приоритете: донским водителям больше не придется раздумывать на кольцах

Донским водителям больше не придется раздумывать над приоритетностью движения на кольцах.

В России вступили в силу изменения ПДД, согласно которым на перекрестке с круговым движением приоритет всегда принадлежит водителям, которые едут по кольцу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства страны.

На Дону есть несколько десятков кольцевых пересечений и ранее правила приоритетности на них разнились.

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