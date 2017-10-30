У 57-летней женщины в носу вырос зуб

Долгое время женщина считала, что причиной ее регулярных кровотечений из носа является ринит.

Однако затем сканирование показало, что в правой полости ее носа находится странный круглый объект. Врачи не сразу поняли, что это такое.

«Мы думали, что это посторонний предмет или какой-то камень», — поясняет отоларинголог Чжоу Цзяньпо.