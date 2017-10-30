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19:01 (мск), источник: Nur.kz

У 57-летней женщины в носу вырос зуб

57-летняя китаянка, десятилетиями страдавшая от постоянных носовых кровотечений, выяснила, что все это время в ее носу рос зуб, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.

Долгое время женщина считала, что причиной ее регулярных кровотечений из носа является ринит.

Однако затем сканирование показало, что в правой полости ее носа находится странный круглый объект. Врачи не сразу поняли, что это такое.

«Мы думали, что это посторонний предмет или какой-то камень», — поясняет отоларинголог Чжоу Цзяньпо.

Позже выяснилось, что в носу китаянки вырос зуб. Медики сразу удалили его.

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