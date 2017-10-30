У 57-летней женщины в носу вырос зуб
57-летняя китаянка, десятилетиями страдавшая от постоянных носовых кровотечений, выяснила, что все это время в ее носу рос зуб, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.
57-летняя китаянка, десятилетиями страдавшая от постоянных носовых кровотечений, выяснила, что все это время в ее носу рос зуб, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.
Долгое время женщина считала, что причиной ее регулярных кровотечений из носа является ринит.
Однако затем сканирование показало, что в правой полости ее носа находится странный круглый объект. Врачи не сразу поняли, что это такое.
«Мы думали, что это посторонний предмет или
Позже выяснилось, что в носу китаянки вырос зуб. Медики сразу удалили его.