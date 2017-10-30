В Воронеже приступили к благоустройству сквера на месте скандальной стройки у вокзала

Стоимость контракта — 779 тыс. рублей. Подрядчик должен завершить работы в течение 30 дней, сообщила пресс-служба мэрии. Согласно проекту, в сквере изменят конфигурации уже существующего ограждения и покрасят его. Также специалисты устроят пешеходную зону и покроют дорожки тротуарной плиткой, установят семь скамеек и 30 урн. Ранее стоявшие скамейки отремонтируют и возвратят в сквер.
Пока подрядчик приступил к демонтажу урн, части ограждения и старой тротуарной плитки, отметили в горадминистрации.
Площадка на улице Кольцовской, 4а оказалась в центре архитектурного скандала в январе 2017 года. Сотрудники ООО «Альф», принадлежащего жене экс-мэра Воронежа Сергея Колиуха, огородили территорию площадью более 800 кв. м у вокзала «Воронеж-1» и вырубили там деревья. Из-за строительства на привокзальной площади кафе, нарушающего ее архитектурный ансамбль, губернатор Алексей Гордеев жестко раскритиковал работу мэрии, а сам факт строительства назвал «архитектурным бандитизмом». Глава региона попросил силовиков разобраться в работе управления главного архитектора и всего строительного блока городской администрации. После этого ушли в отставку руководители управления главного архитектора, строительной политики и отдела выдачи разрешений на строительство Антон Шевелев, Виктор Владимиров и Сергей Воронов. Вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин перешел на работу в Союз строителей Воронежской области. Руководитель УГА Антон Шевелев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и уже несколько месяцев находится под домашним арестом.
Мэрия дважды объявляла аукционы на право проведения работ по благоустройству сквера. На торги, объявленные администрацией города 15 сентября, не поступило ни одной заявки.
Мэрия Воронежа повторно выставила на торги работы по благоустройству сквера на месте скандально известной стройки у вокзала «Воронеж-1» на улице Кольцовской, 4а 9 октября. Победителем признали компанию ООО «ДАР-Комплексное благоустройство», ставшую единственным участником аукциона.