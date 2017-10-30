В Воронеже приступили к благоустройству сквера на месте скандальной стройки у вокзала

Стоимость контракта — 779 тыс. рублей. Подрядчик должен завершить работы в течение 30 дней, сообщила пресс-служба мэрии. Согласно проекту, в сквере изменят конфигурации уже существующего ограждения и покрасят его. Также специалисты устроят пешеходную зону и покроют дорожки тротуарной плиткой, установят семь скамеек и 30 урн. Ранее стоявшие скамейки отремонтируют и возвратят в сквер.

Площадка на улице Кольцовской, 4а оказалась в центре архитектурного скандала в январе 2017 года. Сотрудники ООО «Альф», принадлежащего жене экс-мэра Воронежа Сергея Колиуха, огородили территорию площадью более 800 кв. м у вокзала «Воронеж-1» и вырубили там деревья. Из-за строительства на привокзальной площади кафе, нарушающего ее архитектурный ансамбль, губернатор Алексей Гордеев жестко раскритиковал работу мэрии, а сам факт строительства назвал «архитектурным бандитизмом». Глава региона попросил силовиков разобраться в работе управления главного архитектора и всего строительного блока городской администрации. После этого ушли в отставку руководители управления главного архитектора, строительной политики и отдела выдачи разрешений на строительство Антон Шевелев, Виктор Владимиров и Сергей Воронов. Вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин перешел на работу в Союз строителей Воронежской области. Руководитель УГА Антон Шевелев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и уже несколько месяцев находится под домашним арестом.