Смерть 14-летней Влады: российские модели рассказывают о работе в Китае

Источник: AP 2017

Российский Следственный комитет занялся выяснением обстоятельств смерти 14-летней жительницы Перми Влады Д., работавшей моделью в Шанхае. 25 октября во время очередного показа девушка пожаловалась на плохое самочувствие и была госпитализирована. В больнице она впала в кому и через два дня умерла.

По предварительным данным, причиной смерти юной модели стал нарастающий отказ жизненно важных органов и систем — патологическое состояние, возникающее в результате тяжелой инфекции или нагрузки на организм.

Есть официальный документ — это справка о смерти из больницы, в которой причина смерти названа: полиорганная недостаточность на фоне сепсиса и инфекционного поражения нервной системы.

Окончательный диагноз, пояснили дипломаты, будет поставлен после вскрытия. Ранее сообщалось, что девушка могла умереть от менингита.

Мать Влады рассказывала СМИ, что дочь жаловалась ей на усталость, высокую температуру и работу по 13 часов в сутки. Согласно контракту, девочка должна была работать не более четырех часов в день, уточняла женщина.

Неясным остается вопрос о наличии у 14-летней модели медицинской страховки. Представители китайского агентства Esee заявили российскому телеканалу РЕН, что ее у девочки не было, и после госпитализации медстраховку в размере 800 долларов оплатило принимающее агентство.

В то же время в пермском агентстве «Грейт Модел», с которым сотрудничала Влада Д., заявили «Комсомольской правде», что страховка была оформлена. Директор «Грейт Модел» не ответила на звонки Русской службы Би-би-си.

Работать в Китае моделью тяжело и невыгодно, рассказали Би-би-си несколько представителей модной индустрии.

Вероника Седлова, основатель модельного агентства Look Models Russia

Я вообще не сторонник отправки моделей в Китай. Потому что Китай — это плохая еда, наркотики, многие девочки ходят подрабатывать в клубы.

Если не складывается с моделингом, а pocket money (деньги, которые раз в неделю выдаются моделям на карманные расходы — Би-би-си) очень маленькие — 70−100 долларов — ничего не остается кроме как идти работать в клуб, где нужно выпивать с гостями, привлекать публику. Этим занимаются и несовершеннолетние.

Если и отправлять моделей в Китай, то только в проверенные агентства, только когда девочка уже имеет деньги, когда ей уже за 20 лет и у нее есть голова на плечах.

Страховкой должно заниматься принимающее агентство и то агентство, которое отправляет модель за границу. В любом случае принимающее агентство оформляет все необходимые документы и обеспечивает сохранность здоровья модели. Но, к сожалению, в нашем бизнесе случаются форс-мажорные ситуации. Естественно, материнский агент [отправляющая сторона] должен был проконтролировать ситуацию со страховкой. Но здесь еще и вопрос в том, что сразу не заметили [состояние Влады] и не приняли меры.

Такое происходит нечасто. Это действительно большой шок, я не понимаю, как можно сгореть за два дня.

София Мунтян, модель

Мне не приходилось работать в Азии, но от своих коллег наслышана о тяжелых условиях труда в этом регионе. Считаю, что следить за происходящим [с несовершеннолетними моделями] должны родители.

Я работала в Европе, с полным пакетом документов, страховкой и отличными апартаментами.

Так же я начала свою карьеру, будучи совершеннолетней. Думаю, благодаря этим факторам проблемы обошли меня стороной.

Дарья Малыгина, модель

Я никогда не работала в Китае, единственное, что я могу сказать — я действительно считаю, что лучше до 18 лет моделингом не заниматься. Это очень тяжелая, изматывающая работа, а у всех разные болезни и разная выносливость.

Мне было несложно, но я помню времена, когда я голодала и доедала оставшиеся в квартире макароны.

Деньги на еду всегда давали, просто когда ты ребенок, ты не умеешь ими правильно распоряжаться и на 100 долларов в неделю прожить тяжело.

Источник: AFP 2017

По-хорошему, я бы ввела закон о том, чтобы девочки могли начинать работу [в модельном бизнесе] с 18 лет. Потому что иначе работают дети.

И как бы всем ни казалось, что пройти по подиуму или сделать пару фотографий просто, девочкам для этого приходится месяц носиться по кастингам. Мой рекорд — 28 кастингов за день! И вы сами понимаете: ты бежишь, поесть времени нет, везде тебя сливают, ты расстраиваешься… Где-то тебя берут, но для этого ты целый месяц куда-то бежала и пыталась в себя поверить.

Стремительно растущий китайский модельный рынок привлекает к себе огромное количество девушек из разных стран | Источник: AP 2017

Надежда Синельникова (имя изменено), модель

В Китае работается тяжко. Шанхай это или другой мегаполис — везде одна система. Агентства не только не заботятся о наличии медстраховки у иностранных моделей, они ведут совершенно нелегальный бизнес, приглашая девушек работать по туристической визе (Гонконг в расчет не беру). Тот контракт, что каждое агентство предлагает подписать, никакой юридической силы не имеет. Ни одну спорную ситуацию эта бумага решить не поможет — проверено на себе.

Прав у модели нет никаких. Есть право только на одно — ехать туда снова или нет.

Раз уж приехала, будь добра работать столько, сколько нужно. Норм для трудового дня нет. Он может длиться как 3−4 часа, так и 20 часов.

Кормить модель в течение дня никто не обязан. Оплата идет за каждый час съемки, и только в Китае те пять минут, что дают на ланч, затем вычитают из рабочего времени. Могут и время на поход в туалет вычесть. Или даже оспорить твое время, если показалось, что ты слишком медленно работала.

Возразить? К сожалению, девочки, которые еще не успели добиться определенного уровня в работе, уважения в агентстве, возражать не имеют права. Либо ты покорно работаешь на предложенных условиях, либо ты не работаешь вообще. Поэтому съемки летней коллекции одежды в холодном зимнем море — это классика. Застуженные почки и другие болячки — это непременные спутники такой работы.

Но работа — это одна сторона медали. Китайские агентства не сильно заботятся и о качестве апартаментов. В лучшем модельном агентстве Гуанчжоу мы жили всемером в квартире с одной ванной, без холодильника и плиты для приготовления еды. Спали на двухъярусных кроватях и сами покупали в свои комнаты обогреватели, потому что централизованного отопления в Китае нет, а температура воздуха зимой опускается до нуля. Никому до этого не было никакого дела.

При этом агенство строго предупреждало, чтобы в случае чего девочки не шли в госпиталь самостоятельно. Ведь там к ним будет много вопросов — мало ли, скажут что-то не то. Поэтому на крайний случай в агентстве всегда был «свой» врач. Счет за его услуги агентство всегда выставляло модели.

Когда меня спрашивают, что я думаю про модельную индустрию в Китае — я всегда говорю, что это ужасный мир.

Не потому, что там царит зависть и злость среди девушек — нет. Даже наоборот, девочек очень сплачивает общее «горе». Проблема в наплевательском отношении со стороны агентства. Но пока Китай дает молодым девушкам возможность зарабатывать деньги — туда будет вечная очередь желающих.

Высокие заработки в Китае сопряжены с изнурительными условиями работы, говорят девушки | Источник: Reuters

Наталья Аверченко (имя изменено), модель

Я работала в Китае около двух лет. Помню, что в первую поездку несколько недель снималась без выходных. Причем каждый день в новом городе. Бывало, что съемки длились по 13 часов, в холодном помещении.

Один раз на мне отсняли свыше ста комплектов одежды в студии без отопления и с получасовым перерывом на обед.

Китайские заказчики не замечают твою усталость. И постоянно подгоняют — торопятся, ведь оплата по часам. Кстати, перерыв на обед, а иногда и просто поход в туалет, вычитается из оплаты.

Источник: Reuters

В Китае часто снимают летние коллекции одежды зимой, когда нужно позировать часами на холоде. Я от таких съемок отказывалась, но всегда находились девочки, готовые работать в самых трудных условиях.

Агентству совершенно все равно, как ты себя чувствуешь.

В модельной индустрии получить работу - большая удача, поэтому никому в голову не придет просить выходной.

Все модели знают, что Китай — один из самых тяжелых рынков для работы. Но он же один из самых прибыльных. Поэтому туда съезжаются все больше моделей со всех уголков мира. И они предпочтут нечеловеческие условия работы в Китае гламурному Парижу и Милану — лишь бы платили.