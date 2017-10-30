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17:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На крышах многоэтажек в Воронеже установят нагревательные кабели от сосулек

Решение о капремонте кровель должны принять жильцы.

Источник: Reuters

Бороться с сосульками в Воронеже помогут нагревательные кабели по периметру крыш многоквартирных домов, сообщила руководитель департамента ЖКХ и энергетики области Галина Смирнова на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 30 октября. Установку кабелей предлагают жильцам при капремонте кровель. По закону, решение должны принять собственники жилья.

При капремонте рабочие также утепляют кровли, чтобы исключить перепады температур. На 30 октября такие работы провели на 219 крышах.

Галина Смирнова также рассказала о планах по уборке улиц и дорог от снега. Мэрия разрабатывает карту, которая позволит оперативно определить ответственных исполнителей за содержание той или иной территории. Аналогичные карты разработают все районы.

По словам мэра Александра Гусева, комбинаты благоустройства готовы к зиме. В 2017 году дополнительно купили 133 уборочных машины.

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